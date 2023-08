Après six années d’un mariage très mouvementé avec le PSG, Neymar a mis un terme à son aventure parisienne en filant à Al-Hilal, qui lui fait un pont d’or pour rejoindre d’autres vedettes comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Sadio Mané dans le richissime championnat saoudien.

L’annonce du transfert a été faite en vidéo par le club saoudien sur le réseau social X, anciennement Twitter. « Je suis ici en Arabie Saoudite, je suis d’Al-Hilal », y déclare en anglais le Brésilien de 31 ans, vêtu du maillot bleu de son nouveau club.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023