Le gardien du repaire des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, se place en pole position pour remplacer Thibaut Courtois, victime, jeudi, d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, s’accordent à affirmer les médias sportifs proches du Real Madrid.

«Les dirigeants sont restés calmes et lorsque la blessure a été confirmée, ils sont partis à la recherche d’un remplaçant pour le Belge et le favori, après avoir écouté et analysé de nombreuses options, est Yassine Bono», écrit le quotidien madrilène Marca.

«Le gardien sévillan était tout près d’accepter une proposition du football saoudien, mais l’opération s’est arrêtée avant l’apparition du Real Madrid. Bono (32 ans) est séduit par l’idée de s’habiller en blanc et l’a fait savoir aux dirigeants sévillans», poursuit la même source.

Le portier du FC Séville «est du goût d’Ancelotti», assure le quotidien madrilène tout comme l’autre quotidien sportif de la capitale espagnole AS qui croit savoir que Bono «convainc la direction sportive par son profil expérimenté, son caractère conquérant et sa condition physique».

«Bounou est apprécié pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le profil expérimenté et conquérant du Marocain est très apprécié. C’est un gardien qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde au Qatar avec les Lions de l’Atlas et qui a remporté deux fois l’Europa League (2019-20 et 2022-23). Un gardien habitué aux grands défis qui résisterait à la pression du public du Stade Santiago Bernabéu. Sa taille (1,95 m), proche des deux mètres de Courtois, plaît également», détaille AS.

«L’international marocain a un contrat jusqu’en 2025 avec Séville et une clause libératoire de 50 millions d’euros, bien qu’il ait conclu un accord tacite avec le club sévillan pour qu’il le laisse partir si l’offre atteignait 20 millions», croit savoir la même source en rappelant que la reprise du championnat d’Espagne dans deux jours met de la pression sur la Direction du club madrilène.

Le portier belge devra être opéré dans les prochains jours a annoncé le Real, dans un bref communiqué.

Thibaut Courtois s’est blessé dans la matinée à l’entraînement, d’où il serait sorti en larmes, selon la radio espagnole Cadena Cope.

Quoique les Merengue n’ont pas précisé la durée d’indisponibilité de leur gardien phare de 31 ans, la presse espagnole évoque une indisponibilité de huit à neuf mois. Dit autrement, il risque de manquer l’essentiel de la saison qui débute dans deux jours pour les madrilènes un match de championnat sur le pelouse de l’Athletic Bilbao.

Le Real devra compter sur le remplaçant ukrainien Andriy Lunin de 24 ans, pour le remplacer le belge. Lunin avait disputé la saison passée 12 matches toutes compétitions confondues – dont deux en Ligue des champions – pour 13 buts concédés.