Yassine Bounou aurait trouvé un accord avec les dirigeants d’Al Hilal saoudien, annoncent des médias saoudiens mais aussi le journaliste sportif italien, spécialisé dans le football, Fabrizio Romano.

Annoncé tantôt au Bayern de Munich puis au Real Madrid ou encore au PSG, le gardien du repaire des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, aurait trouvé un accord avec le club saoudien Al Hilal FC, qui vient de recruter la star brésilienne Neymar.

C’est du moins ce qu’ont annoncé les médias sportifs saoudiens comme le journal Arryadiyah.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a quant à lui précisé qu' »Al Hilal se rapproche d’un accord avec le FC Séville concernant Yassine Bono » et que les pourparlers entre les deux clubs portent sur les derniers détails, notamment, la fixation d’un prix qui oscille entre 18 et 19 millions d’euros.

Al Hilal are closing in on Yassine Bono deal with Sevilla. Talks discussing final details — fee close to €18/19m 🇸🇦🇲🇦

Bayern have left negotiations today as they believe Al Hilal’s bid is way higher.

Optimism to make it happen soon. pic.twitter.com/TkhwWZnAOR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023