La position hostile et de longue date de l’Algérie à l’égard du Maroc et de son Sahara susciterait l’ire des Etats-Unis.

À en croire des sources au sein de l’administration américaine citées par Sky News, la Maison Blanche et le département d’Etat seraient contrariés par la posture de la présidence algérienne, qui ne suit pas la politique de Washington. Washington qui, rappelons-le, soutient la marocanité du Sahara.

De plus, le rapprochement de plus en plus affirmé entre la Russie et l’Algérie et le non-support de cette dernière à l’Ukraine, seraient une source d’exaspération pour le pouvoir américain, relève la chaîne émiratie, ajoutant que plusieurs milieux à l’intérieur de l’establishment américain sont quasi sûrs de l’appui apporté par l’Algérie à certaines milices armées au Sahel.

Les affirmations de Sky News interviennent au moment où le ministre des Affaires étrangères algérien effectue une visite aux Etats-Unis, où il a rencontré mercredi son homologue américain Antony Blinken.

Les deux parties ont, entre autres, évoqué l’importance d’une paix juste et durable en Ukraine, conformément aux principes de la Charte des Nations-Unis, indique un communiqué du Département d’Etat.

Ils ont également « réitéré leur soutien total à l’envoyé personnel du secrétaire général, Staffan de Mistura, qui mène des consultations intensives avec toutes les parties concernées pour parvenir à une solution politique autour du Sahara ».