Particulièrement en jambes quand il s’agit de s’attaquer au Maroc et Israël, la presse algérienne a mis ce jeudi les bouchées doubles pour crier haro contre un autre pays, les Emirats arabes unis, pays ami et allié du Royaume.

Médias francophones et arabophones algériens ont ainsi accordé leurs violons ce matin pour dire pis que pendre sur le couple maroco-émirati, que l’Algérie considère, d’ores et déjà, comme une menace sérieuse pour sa stabilité.

Prenons par exemple « Tout sur l’Algérie » (TSA), site d’information francophone, qui écrit que « les dirigeants émiratis multiplient les actes et les gestes hostiles à l’encontre de l’Algérie, tout en renforçant leur coopération avec le Maroc, leur allié dans la région ».

À Alger, ajoute l’auteur de l’article, « on n’hésite pas à parler de « haine persistante » des Émirats arabes unis à l’égard de l’Algérie, et cette détestation est « perceptible » chez de nombreux dirigeants émiratis qui sont « engagés corps et âme » avec le Maroc ».

Connu pour sa ligne éditoriale marocophobe, TSA explique que « les Émirats arabes unis ne se contentent plus d’apporter un soutien politique au Maroc sur la question du Sahara occidental et dans son conflit avec l’Algérie. Ils ont franchi l’étape de l’aide militaire au royaume ».

Il ajoute, dans la même veine, que « parmi les actions hostiles d’Abou Dhabi à l’égard d’Alger figure la livraison récente d’un système d’espionnage au Maroc avec comme cible prioritaire l’Algérie« , notant qu’en plus de « son soutien au Maroc pour espionner l’Algérie, les Émirats arabes unis exercent une pression terrible sur la Mauritanie pour reconnaître Israël ».

« Selon nos sources, le ministre de la Défense mauritanien s’est rendu récemment en Israël en transitant par Dubaï, un voyage qui a été organisé par Abou Dhabi », croit savoir TSA.

Sur le même ton, « Algérie patriotique », qui cite le quotidien arabophone « El Khabar », raconte que « les dirigeants des Emirats arabes unis auraient commis une série d’actes hostiles envers l’Algérie qu’ils s’emploieraient à déstabiliser pour le compte du Maroc ».

Portail détenu par le fils du tristement célèbre Khaled Nezzar, ancien ministre algérien de la Défense, Algérie patriotique rapporte que « des responsables émiratis ont fourni au Makhzen un système d’espionnage sophistiqué ».

« Vraisemblablement fabriqué par Israël, cet équipement vise directement l’Algérie », insiste El Khabar, ajoutant selon A.P « qu’Abu Dhabi pratique un chantage sur le président tunisien pour qu’il rompe ses relations avec son voisin de l’Ouest et exerce des pressions sur la Mauritanie pour rallier la cohorte des normalisateurs et établir des relations avec l’entité sioniste ».

Et de conclure que « le Makhzen a déployé sa gendarmerie royale tout le long de la frontière avec l’Algérie, et les opérations d’espionnage se poursuivent de plus belle grâce à du matériel hypersophistiqué fourni par le Mossad via les Emirats arabes unis ».

Mardi 20 juin, la chaîne algérienne Ennahar avait annoncé que «l’Algérie a demandé à l’ambassadeur des Emirats de quitter le territoire national. Un délai de 48 heures lui a été donné pour quitter l’Algérie. Cette décision d’expulsion intervient suite à l’arrestation de 4 ressortissants émiratis qui espionnaient pour le compte des services du Mossad, relevant de l’occupant israélien (…) ».

Le lendemain, le président algérien Abdelmajid Tebboune limoge son ministre de la Communication après le démenti par les autorités de cette expulsion. Le communiqué du limogeage n’a pas expliqué les raisons de cette décision.