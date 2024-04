Mettre en relief l’impact des PME au Maroc, en Espagne et au Portugal, ainsi que les opportunités qui s’offrent à elles face à un certain nombre d’enjeux socio-économiques. C’est l’objectif que visela 2e édition du forum d’affaires de l’Instance Marocaine des Entreprises (IME).

L’Instance Marocaine des Entreprises (IME) organise les 17 et 18 mai prochains, la 2e édition de son forum d’affaires maroco-ibérique. Placée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, cette rencontre aura pour thème « La PME, levier de développement économique dans l’espace maroco-ibérique ».

Selon les organisateurs, ce rendez-vous sera autant un salon d’exposition qu’une lucarne de networking, où seront discutées plusieurs thématiques. Des thématiques notamment en lien avec le climat des affaires, l’économie du sport, les nouveaux modèles d’investissement, et l’économie verte et circulaire.

C’est une seconde édition qui met en avant la belle synergie entre le Royaume et ses voisins ibériques. En effet, l’Espagne et le Portugal sont les pays à l’honneur pour cet événement qui promet d’être riche en couleur. Déjà, il faut savoir que l’IME a assigné trois objectifs majeurs à ce rendez-vous. Le premier étant d’analyser les écosystèmes entrepreneurials et les politiques publiques dédiées des trois pays pour y déceler des synergies. Le second but vise à favoriser le networking et « des partenariats entre les entrepreneurs, les organismes de recherche, et les acteurs d’appui et de promotion de l’entrepreneuriat ». Et le troisième objectif table sur les opportunités socio-économiques de l’organisation de la Coupe du monde de football en 2030.

Une urgente nécessité

Quant au programme de cette seconde édition du Forum d’Affaires de l’IME, il annonce des panels de haut niveau. Ainsi, lors de la première journée, outre les allocutions, il y aura deux panels. L’un parlera du « Climat d’affaires dans l’espace maroco-ibérique et l’autre sera axé sur le thème : “Industrie du sport, vecteur du développement économique ». Il en sera de même pour la deuxième journée, avec un premier round libellé : “Vers une économie verte et circulaire pour un développement durable“, tandis que le suivant mettra le focus sur : les “Nouveaux modèles innovants d’investissement“. Au rang des intervenants, l’affiche liste une vingtaine de panelistes issus de différentes institutions publiques et privées des 3 pays.

Dans la note conceptuelle de l’événement, l’IME a rappelé la confiance des investisseurs (locaux et internationaux) envers le Maroc. Elle a également souligné les différents programmes mis en place par l’État pour renforcer la résilience des entreprises nationales. Malgré tous ces efforts, certains problèmes, selon la source, se posent encore avec acuité ; occasionnant des plaintes émanant des “entrepreneurs et chefs de petites entreprises“. D’où ce rendez-vous présenté comme une réponse à « l’urgente nécessité de surmonter les difficultés vécues par les entreprises marocaines et surtout les TPME qui contribuent grandement à la création de l’emploi et la génération de la richesse».

Sur le choix de l’Espagne et du Portugal comme pays invités, l’IME l’explique par les liens séculaires et la dynamique stratégique de coopération tous azimuts les unissant au Maroc. En témoigne d’ailleurs l’organisation tripartite de la Coupe du Monde de football par les 3 nations.

Pour clore, il faut noter que l’IME est une organisation non-gouvernementale qui vise à contribuer à la défense des intérêts de l’entreprise marocaine en général et celle des petites en particulier.