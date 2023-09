Au lendemain de la tragédie, les cliniques privées de Marrakech ont proposé d’ouvrir leurs portes pour prendre en charge les blessés. Comment se sont-elles organisées et comment ont-elles fait face à l’afflux de blessés ? Eléments de réponses de Mustapha Daali, chirurgien et directeur de la clinique Le Marrakech.

La société marocaine dans son ensemble s’est mobilisé depuis le séisme survenu dans la région d’Al-Haouz le 8 septembre dernier, et qui a provoqué quelque 3.000 morts à l’heure actuelle. Outre l’action de la société civile avec les associations telles que Jood, les cliniques privées se sont également fortement mobilisées aux côtéx des hôpitaux et du secteur public en général pour venir en aides aux victimes le mieux possible.

« Dès les premières heures post-séisme, le Conseil de l’ordre de Marrakech a créé une cellule de crise pour être à la disposition des autorités sanitaires publiques en cas de besoin. Le lendemain, l’association des cliniques privées a pris le relai pour demander de s’organiser ensemble. Toutes les cliniques de Marrakech étaient mobilisées », témoigne Mustapha Daali, chirurgien, directeur de la clinique Le Marrakech dans la ville éponyme.

Egalement président régional de l’association des cliniques privées, ce dernier atteste « que tout le monde était prêt, en termes de mises à disposition des lits de réanimation, de blocs opératoires et de lits d’hospitalisation ».

De plus, la crise sanitaire du covid-19 a permis déjà de roder un système de coopération entre le public et le privé. Dans le cadre du séisme, la coordination entre toutes les parties a été élaborée par la Direction régionale de la Santé de Marrakech et la délégation dans la province d’Al Haouz.

« Ce sont ces structures qui connaissent les quantités, les besoins d’équipements et coordonnent les arrivées des malades. Toutes les cliniques ont répondu de manière efficace », affirme le médecin qui indique que pas moins d’une centaine de malades ont été accueillis dans sa clinique.

« Tout le monde va bien, la plupart ont quitté la clinique, il n’en reste qu’une dizaine ou quinzaine dans le service de réanimation. Idem dans les autres cliniques. Tout cela ne peut se faire qu’avec l’autorité publique », ajoute-t-il.

Côté blessures, le chirurgien indique qu’entre 10 et 20% des patients reçus représentent des cas graves, donc les 80 % restants souffrent en général de petites plaies, d’écorchures. Autre cas : les traumatismes psychiques, qui concernent « beaucoup d’enseignants qui ont vu leur classe s’effondrer et un grand pourcentage de décès parmi leurs élèves ».

« Au sein des cliniques, il y a une prise en charge proposée par des psychiatre, sur place. Cela nous a permis de résoudre beaucoup de problèmes », poursuit l’expert qui salue également le travail des ambulanciers, et en particulier l’association des ambulanciers privés de Marrakech.

Pour rappel, un séisme de magnitude 6,9 est survenu au Maroc le vendredi 8 septembre vers 23h11. La plupart des victimes de cette catastrophe se situe dans les villages montagneux de la région d’Al-Haouz, aux environs de la ville ocre.