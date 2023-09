Paroles d’Experts s’est mobilisé après le drame qui a frappé la région de Marrakech et qui a causé des milliers de morts dans la province d’Al Haouz. Sur le terrain, les associations continuent de s’activer pour venir en aide aux victimes comme l’association Jood, dont la présidente Hind Laïdi nous explique la réalité dans les douars, et les besoins qui évoluent d’heure en heure.

Alors que Marrakech et sa région continuent d’enregistrer des secousses, les secours et l’ensemble de la société civile sont sur le pied de guerre pour ravitailler les villages sinistrés. Sur place, à Marrakech, l’association Jood participe à l’effort collectif et témoigne de la situation actuelle.

« Comme il s’agit d’une zone montagneuse, chaque petite secousse fait retomber des pierres et re-bloque les routes. A cause de cela, on n’a pas pu atteindre toutes les personnes sinistrées », déplore Hind Laïdi, présidente de l’association.

Le tremblement de terre survenu vendredi 8 septembre vers 23h11 au Maroc a provoqué au dernier bilan 2946 décès. Dès les premières heures après la catastrophe, les Marocains ont manifesté un élan de solidarité de grande ampleur, avec des départs en provenance de toutes les régions pour apporter dons et prêter mains fortes aux zones affectées.

Même si l’initiative est honorable, celle-ci a provoqué parfois un engorgement des routes, empêchant les ambulances d’atteindre les lieux ébranlés. A J+6, Hind Laïdi assure que les choses sont à présent mieux organisées.

« A ce jour, les acheminements se passent mieux. Au début, c’était très pénible, car les personnes, dans un élan du cœur, allaient d’elles-mêmes secourir et apporter des aides mais ça encombrait les routes et on n’arrivait pas à acheminer les ambulances jusqu’au sinistrés », témoigne la présidente de Jood, « aujourd’hui, la population en prend conscience » et agit ainsi en conséquence.

A cette occasion, Hind Laïdi en profite pour inviter tous ceux qui veulent aider à venir vers eux, au niveau de leur quartier général à Marrakech, ainsi qu’aux points de collecte à Casablanca et à Rabat. Passés les plusieurs jours, on cerne mieux les besoins.

« Il y a des douars qui reçoivent trop et d’autres rien », regrette encore l’actrice de la société civile qui met en exergue le fait que les besoins changent d’heure en heure. Actuellement, les dons nécessaires sont des vêtements très chauds, des tentes, des matelas et des couvertures. Si cette catastrophe n’est pas tombée en plein hiver, il fait déjà très froid la nuit dans ces régions (-1°C à Asni).

La présidente de Jood attire également l’attention sur le fait que les besoins des vilageois s’apparentent à leur mode de vie, très différent de celui des citadins. « Ils ne boivent pas de lait pasteurisé », cite-t-elle en exemple. Les dons reçus peuvent ainsi se transformer en charge supplémentaire pour les bénévoles qui prennent beaucoup de temps à trier. Idem pour les vêtements.

« Nous avons une cellule qui répertorie tout ce qui arrive de chez Jood ou des donateurs. Au niveau des douars, on demande aux gens ce qui leur manque avant de sortir n’importe quoi de chaque convoi. Au début, on donnait à manger et à boire. Maintenant, on donne aussi des fours et de la farine, afin qu’ils puissent cuisiner leur pain eux-mêmes », détaille-t-elle.

Côté logistique, l’association Jood se fait accompagner par des professionnels. « Heure par heure, les besoins sont en train de changer, nous nous projetons pour imaginer les situations et les besoins », abonde la présidente de Jood qui salue au passage le travail des militaires.

Et de conclure: « Chaque jour et chaque heure, les quantités d’envois vers les sinistrés sont un peu plus importantes et mieux ciblées. Nous avons mis en place des numéros verts pour les sinistrés qui sont dans les douars avec un centre d’appel qui nous a mis à disposition la réception d’appels. Ils remplissent un formulaire avec mention de leurs besoins pour ne pas qu’on leur donne ce qu’ils ne veulent pas. »

L’association a par ailleurs indiqué qu’elle était prête à recevoir les dons internationaux.

Contact :

Jood

26, rue de l’Hérault Polo, Casablanca, Casablanca,

Tél.: 05 22 82 60 83

[email protected]