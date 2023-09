Décidément, le film très suivi des transferts des Lions de l’Atlas qui ont brillé lors de la Coupe du monde 2022 se transforme peu à peu -tout le monde en convient- en un gros navet.

Mais il y a eu pire: les récents déboires aux allures du burlesque vécus par Romain Saïss et Azzedine Ounahi, dont Mehdi Benatia est évidemment l’agent, rappellent l’anti-héroïsme et le charisme surjoué d’un Jean Dujardin dans la série OSS 117, mais sans le talent.

Que reproche-t-on à Benatia ?

Benatia, sociétaire d’une entreprise très peu connue dans le marché des transferts au nom de « Klan Soccer », mais dont les détails sur le capital et les noms autres associés sont tus, s’attire de plus en plus les foudres des internautes sur les réseaux sociaux.

Pour le cas d’Azzedine Ounahi, dont la rumeur d’un départ de l’Olympique de Marseille (OM) fait toujours les choux gras des médias et du monde de football, on accuse Benatia de vouloir le pousser vers un nouveau transfert en Arabie Saoudite pour toucher une double commission.

Tu voulais pas préciser que l’entourage du joueur n’a jamais considéré à ce jour un départ dans le golf au lieu de laisser sous entendre le contraire. Ah la la cette façon de travailler et incroyable. J’écris je buzz et ensuite je réfléchis je prend les infos et je corrige. 👍🏽👏🏽 — MBenatia5 (@MedhiBenatia) August 28, 2023

Une accusation dénuée de fondement selon Benatia lui même, qui a réagi sur X pour affirmer que « L’entourage du joueur n’a jamais considéré à ce jour un départ dans le Golfe ».

Le cas de Romain Saïss est, cependant, beaucoup plus problématique, au regard notamment de la stature du capitaine de la sélection nationale et de la situation beaucoup plus compliquée où il se trouve à Al-Sadd, qui souhaiterait s’en débarrasser pour ne pas enfreindre la loi sur le quota des joueurs étrangers (sept joueurs).

Pour beaucoup de fans des Lions de l’Atlas, c’est l’humiliation de trop. Mehdi Benatia est vilipendé pour avoir mis Saïss, sciemment ou intentionnellement, dans une mauvaise posture où il est traité par les Qataris comme un malpropre.

Pourtant, El Capitano avait pris la défense de son agent en juillet dernier après son transfert à Al-Sadd lorsqu’il était critiqué avec véhémence une nouvelle fois pour ce choix « en deçà » du potentiel de l’international marocain.

« Je n’ai pas attendu Benatia pour faire des choix dans ma vie. Il a simplement fait son travail. D’ailleurs, il a même très bien fait son travail car je pense que je n’ai jamais eu autant d’offres à ce moment du mercato », avait-il écrit.

Pour se sauver la face, Saïss serait donc contraint d’accepter n’importe quelle offre venant d’un autre club qatari. Des sources médiatiques, dont l’AFP, ont même évoqué mercredi l’éventualité de son transfert à Al-Gharafa.

Les Lions de l’Atlas ont donné la meilleure version d’eux-mêmes au dernier mondial à Qatar. Demi-finalistes de la compétition, les hommes de Walid Regragui méritaient des places dans les clubs les plus prestigieux de l’Europe. Un vœu loin d’être exaucé au vu de la gestion de carrière qui leur a été réservée.