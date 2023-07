C’est officiel. Le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss, a rejoint ce lundi le club qatari Al Sadd.

Le défenseur central de la sélection nationale quitte le turc Besiktas et s’engage avec Al Sadd pour les deux prochaines saisons du championnat qatari.

Le montant de son transfert s’élèverait à environ 2,5 millions d’euros.

Dans une courte vidéo publiée par le compte Twitter d’Al Sadd, le joueur de 33 ans a fait part de sa joie de rejoindre Al Sadd et dit espérer que son passage au club soit empli de « beaux moments ».

📝 OFFICIAL: Romain Saiss signs for Al-Sadd on a two-year deal starting from the 2023-24 season#السد | #AlSaddpic.twitter.com/xyABKQRCak

— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 24, 2023