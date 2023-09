Le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs qui défendront les couleurs de l’Espagne lors des deux matchs internationaux. Lamine Yamal est parmi les convoqués.

Après des semaines de suspens et surtôt de rumeurs et contre-rumeurs, le verdict est tombé. Quuoique on s’y attendait plus ou moins après l’aveu teinté d’amertume à peine cachée, du sélectionneur marocain Walid Regragui lors de sa conférence de presse hier jeudi, concernant le sort de cette grande promesse du ballon rond.

Lamine Yamal, le jeune prodige du football a finalement choisi de porter les couleurs de l’Espagne. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé ce vendredi 1 er septembre, sa liste comprenant les joueurs appelés pour affronter la qualification de l’Espagne à l’Euro 2024 en Allemagne.

De la sorte, parmi les joueurs qui disputeront les matchs de la Roja contre la Géorgie à Tbilissi le 8 septembre prochain et contre Chypre à Grenade le mardi 12 de ce même mois, figure Yamal.

Vidéo. Lamine Yamal: Regragui entretient le mystère

La presse espagnole n’a pas hésité à titrer sur cette grande nouveauté de cette convocation, non sans bomber le torse.

“Le très jeune Lamine Yamal est la grande nouveauté de la liste de Luis De la Fuente” souligne la chaîne publique Teledeporte.

🔴¡Tenemos convocatoria para los partidos de clasificación para la #EURO2024 contra Georgia y Chipre! 🆕El jovencísimo Yamine Lamal, la gran novedad en la lista de Luis de la Fuente 📹@SEFutbol pic.twitter.com/xGrp6gAU7z — Teledeporte (@teledeporte) September 1, 2023