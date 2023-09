Manchester United a conclu un accord avec la Fiorentina pour le transfert du milieu de terrain Sofyan Amrabat.

Selon des médias anglais, les Red Devils ont conclu un accord avec la Fiorentina pour récupérer le milieu marocain Sofyan Amrabat, via un prêt d’une saison avec option d’achat.

Manchester United aurait offert 8,5 millions de livres sterling (soit 110,18 millions de dirhams) pour s’offrir les services du Lion de l’Atlas, Sofyan Amrabat, en prêt avec une option d’achat.

À la fin de la saison, le club anglais aura la possibilité de garder définitivement Amrabat contre la coquette somme de 21,4 millions de livres sterling, environ 277 millions de dirhams.

Le célèbre journaliste britannique, Peter Smith, de Sky Sports a écrit à ce propos que « Sofyan Amrabat a été un joueur clé dans la prouesse historique du Maroc en Coupe du monde du Qatar ».

« Il a fait une série de performances qui lui ont valu les vivats du monde entier. Il était également le favori des journalistes de Sky Sports qui l’ont désigné dans notre équipe type du mondial », a-t-il écrit.

L’expert mercato Fabrizio Romano n’a manqué d’annoncer, lui aussi, d’annoncer l’un des transferts les plus suivis dans le monde du football.

Sofyan Amrabat to Manchester United, here we go! Agreement in place — more to follow 🚨🔴 #MUFC pic.twitter.com/xWx2g5kodx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023