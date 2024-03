Après que Brahim Diaz a fait son choix de représenter le Maroc au détriment de l’Espagne, Luis de la Fuente, sélectionneur de La Roja, est sorti de son silence. Lors d’une conférence, ce dernier s’est expliqué sur la position du joueur du Real Madrid.

Il s’agit là d’un dossier qui a tenu en haleine des milliers de supporters, tant Marocains qu’Espagnols. Comme annoncé récemment, Brahim Diaz a finalement décidé de porter le maillot national. Un choix qui fait des vagues de l’autre côté de la Méditerranée.

Luis de la Fuente: « I haven’t spoken with Brahim. I call up players or I don’t, and then people do what they have to do. I won’t speak further. I’ve probably been the coach who has selected him the most. I hold him in esteem and wish him the best. Everyone is free to make their… pic.twitter.com/yptbb5h5ij

