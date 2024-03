Après la cascade d’articles publiés par le journal sportif Marca quant à la sélection ou non de Brahim Diaz par l’Espagne, le même média revient à la charge, ce vendredi, dans une chronique écrite avec une plume trempée au vitriol contre les dirigeants sportifs espagnols, les incitant à se secouer avant que la FRMF rafle la mise.

Juan Ignacio García-Ochoa, directeur adjoint du journal sportif de renom Marca n’est pas allé de main morte pour défendre la cause Diaz. Fervent défenseur du joueur blanco, le chroniqueur a livré un impeccable plaidoyer en faveur du maroco-espagnol.

Alors que Brahim Diaz semblait plus proche de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) que de l’instance du voisin du nord, la machine médiatique, s’est (re) mise en branle pour éviter cette « fuite » de talents.

De fait, au sujet de Brahim Diaz, l’instance marocaine semblait damer le pion à sa rivale espagnole. Plusieurs sources marocaines ont annoncé que la FIFA a été notifiée du changement de nationalité sportive du joueur merengue.

Mais la presse espagnole ne s’avoue pas vaincue. Intitulée « déterminés à perdre Brahim« , la chronique est une sévère critique à la gestion du coach de la Roja, Luis de la Fuente.

Dans ce qui semble une mise en garde, l’auteur estime que “Brahim Díaz portera tôt ou tard le maillot du Maroc”, car pour Juan Ignacio García-Ochoa, “des choses doivent changer” au sein de la fédération espagnole, lance-t-il en s’adressant, ouvertement, à Luis de la Fuente.

De même, Marca reproche au technicien espagnol son manque de tact: tout en incluant Diaz dans la pré-liste de La Roja, le sélectionneur ibérique n’a pas pris le soin de prendre contact avec sa recrue, à en croire le journaliste espagnol, qui semble bien introduit auprès du clan Diaz.

Cette donne pourrait faire pencher la balance du côté de la FRMF, comme il l’a bien relevé le média espagnol.

🇲🇦🤔 « Y la gente dirá: ¿Y por qué Brahim no espera a España? ¿Por qué tanta prisa ahora? Sencillo… » 🇪🇸 ✍ Opinión por @jigochoa

https://t.co/PWmpuCAeOH — MARCA (@marca) March 8, 2024

“Et c’est dommage. Dommage parce que le Malaguène est un footballeur différent qui n’a pas d’égal dans le football espagnol. Il n’y a qu’un seul Brahim. Et nous ne disons pas qu’il est une star mondiale ou qu’il mérite de porter le maillot numéro 10 de l’Espagne à chaque match, mais vu la crise de talent dont il souffre notre football, se passer du joueur du Real Madrid est un luxe incompréhensible”, regrette García-Ochoa.

Et pour pousser davantage la RFEF dans ses retranchements, laquelle ne s’est toujours pas relevée depuis l’affaire du baiser forcé de son précédent dirigeant, Marca n’a pu s’empêcher de livrer une malicieuse comparaison entre les efforts consentis par les deux entités dirigeantes. “Le problème est que l’équipe nationale l’a longtemps négligée alors que le Maroc ne cesse de le convaincre. Rappelons que sa grand-mère paternelle est originaire de ce pays”.

En réponse à ceux qui se demandent pourquoi Diaz est-il autant pressé, García-Ochoa estime que le natif de Malaga “attend la Roja depuis trop longtemps et que le Maroc l’attend. En plus, il n’a reçu aucun signe de la sélection, ni quand il portait le numéro 10 à Milan, ni maintenant qu’il est un joueur clé à Madrid, alors que le Maroc n’arrête pas de faire pression”.

🚨 EXCLUSIVITÉ SOCCER212 ! La FRMF a adressé la demande de changement de nationalité sportive de Brahim Diaz en début de semaine ! À compter de la réception du document signé par le joueur, la FIFA opère la modification en 24/48h. Au moment où on écrit ce tweet, Brahim Diaz… pic.twitter.com/eeOyDoFjhZ — SOCCER212 (@SCCR_212) March 8, 2024

Il est à rappeler qu’une réunion entre Diaz, Fouzi Lekjaa et Walid Regragui a bel et bien eu lieu. Le président de la FRMF et le sélectionneur des Lions de l’Atlas ont rencontré le madrilène où ils lui ont présenté le projet sportif en cours ainsi que le rôle clé que jouera le milieu de terrain au sein de l’effectif marocain. En contrepartie, c’est silence radio du côté espagnol.

Brahim Diaz got sum for me pic.twitter.com/mxNNsYAUgR — AG (@anthonygetbank) March 6, 2024

« On dit que De la Fuente pense à lui, mais le jeune homme hésite car son téléphone ne sonne toujours pas. Personne ne l’appelle pour s’enquérir de sa situation. Doit-il alors attendre un appel du sélectionneur ? Si De la Fuente compte le convoquer, la réponse est oui, absolument. Car il s’agit d’un joueur qui pourrait s’envoler dès demain avec une autre sélection. Si De la Fuente compte vraiment sur lui, ce serait une négligence de ne pas mettre un terme définitif aux sollicitations du Maroc”, tranche García-Ochoa.

Désormais, le choix est entre les mains de Brahim Diaz. Les deux pays ont affiché leurs intérêts, l’un plus que l’autre certes, mais la décision finale ne revient qu’au joueur et son clan. Lions de l’Atlas ou La Roja? Verdict jeudi prochain!