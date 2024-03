Depuis plus d’un mois, Achraf Hakimi essuie les critiques des supporters du Paris Saint-Germain et de la presse française. Ces derniers sont revenus à la charge, à l’issue du match qui opposait, hier dimanche, le club de la capitale à Reims dans le cadre de la Ligue 1.

Rien ne va pour Hakimi à Paris. Depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, l’international marocain est sous le feu des critiques. Médias et supporters s’accordent à répéter que la star du PSG n’a pas retrouvé la forme après la campagne africaine à laquelle il a pris part aux côtés des Lions de l’Atlas.

Après chaque match, des milliers de fans du club parisien ainsi que la presse française exposent les erreurs et le manque d’implication du Marocain. C’était le cas hier, quand le PSG accueillait au Parc des Princes, Reims (2-2) dans le cadre de la 25e journée du Championnat français.

Après 7 minutes de jeu seulement, Hakimi perd le ballon dans sa surface sur une erreur monumentale qui a permis aux adversaires d’ouvrir le score. C’est ce qui lui a valu un torrent de critiques sur les réseaux sociaux et ce malgré qu’il soit à l’origine de l’égalisation parisienne.

Son coach, Luis Enrique, s’est attardé sur la “gaffe” de son joueur. “Je n’ai pas aimé le cadeau fait. Evidemment, nous ne sommes pas là pour donner. Je n’aime pas donner et le premier but est un cadeau”, a indiqué le tacticien espagnol en conférence de presse.

On m’a pourtant assuré que si Hakimi était mauvais c’était a cause de Di Maria et Messi pic.twitter.com/RsJEvQ5sEo — 🇨🇵🇮🇹 (@BEH__24) March 10, 2024

Sur Twitter, nombreux ceux qui se demandent pourquoi le niveau d’un des meilleurs latéraux droits de la planète ne cesse de décliner.

Barcola

Warren

Hakimi Ces 3 joueurs ont un coup de mou depuis quelques matchs et j’espère qu’ils vont vite se réveiller car les grandes échéances vont arriver….. (Hakimi c’est depuis fevrier qu’il est mauvais et lui c’est bien plus problématique que 2 jeunes) — Jns Verratti 🇨🇷 (@JnsVerratti) March 11, 2024

D’autres estiment qu’il s’agirait, en fait, d’une baisse de régime passagère et qu’Hakimi devrait dépasser tout cela et reprendre son rythme de croisière. Pour la presse, c’est en partie à cause de la débâcle de la sélection marocaine lors de la CAN 2023. Selon plusieurs sources dont l’Équipe, celui qui porte le numéro 2 parisien a “très mal vécu ce revers”, qu’est la sortie précoce des Lions en débit du statut de grand favori.

🤔 Hakimi n’est toujours pas revenu de sa Coupe d’Afrique des Nations. https://t.co/DA1LYSg3LV — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) March 11, 2024

“Il n’est toujours pas revenu de la Coupe d’Afrique des Nations Achraf Hakimi, sa tête est toujours là-bas. On rappelle que l’élimination du Maroc en 8e de finale était surprise, décevante, et qu’il a en plus raté un pénalty en fin de match qui aurait maintenu son équipe en vie dans la compétition”, explique Romain Beddouk de France Bleu.

“Achraf Hakimi n’y arrive plus”, a commenté Foot Mercato. « Très décevant au cours de cette partie – malgré un impact offensif toujours notable – le joueur de 25 ans a fait part d’une grande fragilité défensive”, ajoute la même source.

De même, certains internautes n’ont pas manqué de comparer entre ses performances en club et celles quand en équipe nationale. Ceux-ci avancent que l’ancien joueur du Real Madrid a le cœur à l’ouvrage quand il enfile le maillot des Lions de l’Atlas. Ils rappellent également ses prouesses lors du dernier Mondial où il s’était hissé en demi-finale sous la houlette de Walid Regragui.

Lions de l’Atlas: Brahim Diaz choisit le Maroc

Dans les deux prochaines semaines, la sélection marocaine se réunira au Maroc pour prendre part à deux matchs amicaux. Le onze national est attendu, les 22 et 26 mars prochains, contre l’Angola et la Mauritanie au Grand Stade d’Agadir. Cette trêve nationale pourrait être une opportunité pour Hakimi., pour rebondir et faire taire les mauvaises langues.