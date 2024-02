Le maroco-espagnol, Brahim Diaz, pourrait choisir la Roja plutôt que le Onze national. Le joueur du Real Madrid serait, même, sur le point d’être présélectionné par Luis de la Fuente pour prendre part à deux matchs amicaux.

Pour la trêve internationale du mois de mars, deux matchs amicaux attendent la sélection espagnole. Le 22 mars 2024, la Roja jouera contre la Colombie, puis elle devra faire face à la sélection brésilienne le 26 du même mois.

Ainsi, selon Revelo, De la Fuente pourrait faire appel aux services de celui qui brille de mille feux avec le Real Madrid: Brahim Diaz. Selon la publication, le joueur figurait dans la pré-liste du sélectionneur espagnol. Le média espagnol croit même que Diaz est bien partie pour être convoqué en équipe d’Espagne.

🚨 JUST IN: Brahim Díaz is in Spain’s pre-list for the next international break.

He has great chances to be called up. @relevo pic.twitter.com/WVs5miM2Mn

— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 5, 2024