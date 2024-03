Réunis lundi à Casablanca, le Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM) et l’Association Nationale des Médias et des Éditeurs (ANME) pour examiner le processus de soutien et de structuration du secteur de la presse et de l’édition, les représentations des professionnels de la presse et de l’édition se sont accordées sur cinq engagements à même de faire face aux fragilités du secteur. Feuille de route.

Les représentations présidées par Abdelkbir Akhchichen et Driss Chahtane ont, après examen approfondi des conditions du secteur, des mesures prises jusqu’à présent dans le cadre du soutien sectoriel et des étapes ultérieures concernant la restructuration du cadre juridique, ont convenus de :

1- Poursuivre la collaboration sur toutes les questions relatives au secteur, et intensifier le dialogue lors de réunions visant à accélérer la mise en place d’un système de qualification du secteur de la presse et de l’édition, tant sur le plan juridique qu’organisationnel, pour passer d’une situation de fragilité à une compétitivité productive pour le développement, la qualité et la sécurité médiatique.

2- S’engager totalement en faveur de la mise à niveau et du soutien des ressources humaines en tant que pierre angulaire de toutes les étapes et mesures de réforme du secteur, et maintenir toutes les mesures de soutien à cette orientation.

3- Poursuivre la mise en application des dispositions de l’accord commun signé entre le SNPM et l’ANME le 16 février 2023 au ministère de la Jeunesse et de la Culture, Secteur de la Communication, à Rabat, qui prévoit une augmentation nette des salaires des journalistes de 2000 dirhams répartie sur deux ans, et de 1000 dirhams pour les travailleurs concernés, trois mois après la signature de l’accord (la deuxième partie de l’augmentation devant être versée à la fin du mois de mai prochain), comme stipule l’accord.

4- Poursuivre l’examen des axes et des articles de l’accord collectif au sein du secteur de la presse et de l’édition à travers des réunions de dialogue, dans le but de parvenir à une formulation convenue garantissant la stabilité professionnelle des professionnels et la qualité professionnelle, reflétant l’esprit d’engagement commun des deux entités.

5- S’engager activement et immédiatement dans la révision du cadre juridique relatif au code de la presse et de l’édition, en accélérant ce processus afin de créer un environnement juridique contribuant à un développement réel et global du secteur de la presse et de l’édition.