L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a affirmé que ce qui a publié par le journaliste Ali Lmrabet constitue une «insulte dégoûtante» contre l’association et son président, Driss Chahtane, considérant qu’il s’agit d’une «incitation publique contre un organisme créé par la loi qui représente des dizaines de sites d’information, de journaux et de stations de radio», qui «ne peut en aucun cas être toléré».

Dans un communiqué intitulé «Nous sommes tous Driss Chahtane contre les rumeurs et les fake news », l’ANME a considéré que «Ali Lmrabet, –en fidèle et fervent défenseur des thèses de l’Algérie et du Polisario et des ennemis de l’intégrité territoriale–, est revenu à sa vieille habitude de tisser de petits récits et des histoires divertissantes sur des personnalités, des événements et des faits créés de toute pièce».

Le communiqué de l’association ajoute que «cette personne, boudée de tous, possède ce que les autres ne possèdent pas, c’est-à-dire la capacité de générer «des absurdités et des rumeurs bon marché et de naviguer à contre-courant afin de montrer aux autres que les sources dont il « reçoit » ses nouvelles « fiables et authentifiées » sont exemptes de mensonges».

«C‘est un « jeu » qui peut tromper certaines des personnes crédules qui le suivent, mais il sera difficile de convaincre ceux qui le connaissent bien et connaissent son parcours, ses secrets, ses connexions et ses relations complexes contre le Maroc et les Marocains», poursuit l’ANME.

L’association a noté que Lmrabet «dans ses derniers billets de blog basés sur des sources « ébranlées » dans les discothèques bon marché, a déclaré que Driss Chahtane, directeur de publication de « Chouf TV », avait été convoqué par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) dans le cadre de son enquête dans l’affaire de « Pablo Escobar du Sahara», faisant allusion à l’existence de soupçons d’un financement de l’acquisition du nouveau siège de la chaîne dirigée par Chahtane par l’argent de la drogue !!»

1. De sources sûres et recoupées. L’affaire «Pablo Escobar du Sahara», ce gros trafic de drogue qui implique des pontes du régime🇲🇦 et des personnalités du football, éclabousse le monde de la presse. Le directeur du site @chouftv_ma, Driss Chahtane, a été convoqué par la police pic.twitter.com/qU2KgaKgsY — Ali Lmrabet علي المرابط (@Alilmrabet) December 26, 2023

Le communiqué indique que Lmrabet «a insisté à mentionner Chahtane, non seulement en tant que journaliste et directeur de publication, mais aussi en tant que président de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), dans une démarche crapuleuse de sa part visant à brouiller les pistes, déclarant avec malveillance que l’intéressé est considéré comme un « protégé » des services de renseignements marocains, dans un message de sa part à l’adresse de ses amis en Algérie et au Polisario, pour affirmer que la presse marocaine écrit depuis « l’encrier » des services secrets.«

L’ANME a considéré, dans ce sillage, que ce qui a été publié par Lmrabet comme une «attaque dégoûtante» contre son président, qui «représente la majeure partie du spectre médiatique et journalistique au Maroc», soulignant «l‘implication étroite du nommé Ali Lmrabet dans les desseins des renseignements algériens et sa création: le Polisario, ce qui fait de lui un traître à la patrie et un membre de la cinquième colonne hostile au Maroc.»