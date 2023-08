L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a tenu, ce mardi 29 août à Casablanca, son assemblée générale annuelle.

Ce rendez-vous annuel a été l’occasion de revenir sur les principaux chantiers ouverts par l’association la plus représentative du secteur des médias et de l’édition au Maroc avec 133 supports de presse et 109 entreprises médiatiques, et de s’arrêter sur les défis auxquels fait face le secteur de la presse.

Parmi les principaux chantiers auxquels l’ANME consacre ses efforts, il y a celui du code de la presse et celui de l’autorégulation de la profession avec la finalisation du cadre réglementaire régissant le Conseil national de la presse, qui passe par une période transitoire, et celui de la subvention de la presse qui permet au secteur de garder la tête hors de l’eau.

«Cette assemblée a pour objectif de dresser le bilan des chantiers ouverts par l’association et la planification des travaux à venir», a déclaré le président de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), Driss Chahtane.

Après présentation des rapports moraux et financiers, il s’est attelé en détail sur les réalisations de l’association à commencer par l’augmentation des salaires des journalistes et des techniciens travaillant dans les entreprises de presse.

Chahtane a tout en annonçant qu’un partenariat verra le jour entre l’ANME, le Conseil national de la presse (CNP) dans sa nouvelle version et le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), souligné que l’un des objectifs majeur de l’association est de rehausser le niveau des projets médiatiques et mettre fin à l’anarchie régnante avec des supports qui poussent comme des champignons.

«Désormais, il faut déterminer avec précision de quels médias et quelle pratique journalistique voulons-nous ? », s’est-il interrogé avant de mettre en avant quelques éléments de réponses.

«Notre but est de créer des entreprises médiatiques fortes qui valorisent le travail journalistique et emploient un nombre important de journalistes avec un SMIG de 6.000 dirhams, une couverture médicale, une complémentaire santé et bien sûr une retraite… Des entreprises de prises avant des fonds de roulements acceptables et suffisants…», a-t-il confié à H24info.

Dans cette veine, le patron de Chouf TV a annoncé qu’une nouvelle tranche de soutien sera versée aux supports de presse dès cette fin de mois.

Sa vice-présidente Fatima-Zahra Ouriaghli, a pour sa part évoquer les grands chantiers ouverts par l’association, notamment, le Code de la presse, la digitalisation et les défis imposés par les GAFA et aussi la question de la subvention.