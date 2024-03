Bouazza Kharrati: « Le gouvernement devrait être ferme sur certaines pratiques illégales des pharmaciens » ; Abdellatif Jouahri joue la prudence ; Statut d’auto-entrepreneur: comment sauver un régime en perte de vitesse ? : Fruits et légumes : la réforme des marchés de gros permettra-t-elle de stabiliser les prix ?; Expert: « Le Maroc connaît une transformation significative, mais des défis persistent » ; Tourisme, la SMIT présente ses projets et ambitions pour le Maroc ; Mesures pour combattre la mendicité au Maroc… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire :

Maroc hebdo

Bouazza Kharrati: « Le gouvernement devrait être ferme sur certaines pratiques illégales des pharmaciens »

Certains acteurs pharmaceutiques ont procédé à une hausse des prix des médicaments alors que les prix devraient normalement baisser suite à la suppression de la TVA par le gouvernement. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, Bouazza Kharrati, qui appelle les autorités à faire montre de plus de fermeté. « La fin du mois de mars sera décisive et nous saurons si cette annulation de la TVA sera appliquée ou non. Ou encore si les professionnels présenteront d’autres arguments pour une prolongation de trois mois de plus. Le gouvernement devrait être ferme et il doit mettre tous les moyens de contrôle pour éviter une rupture des médicaments. Déjà, le marché souffre de ce manque de médicaments », a-t-il souligné dans un entretien accordé à la publication.

Abdellatif Jouahri joue la prudence

Les incertitudes internes et les perspectives économiques et géopolitiques externes empêchent le wali de BAM de se détacher de sa politique monétaire prudentielle. Il maintient le taux directeur à 3%, inchangé depuis cinq trimestres. La décision est tombée à l’issue du Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), réuni mardi 19 mars 2024 à Rabat. Le niveau actuel reste approprié pour renforcer l’ancrage des anticipations d’inflation et soutenir son retour à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix, explique Jouahri. Connu pour son franc parler et sa politique monétaire prudentielle et pesée, le wali de Bank Al-Maghrib a laissé entendre qu’il ne court pas derrière les tendances conjoncturelles. « Bank Al Maghrib ne fonde pas sa décision sur le court terme mais plutôt sur le moyen terme, soit 8 trimestres, jusqu’au premier trimestre 2026 », a-t-il expliqué lors d’un point de presse.

Finances News hebdo

Statut d’auto-entrepreneur: comment sauver un régime en perte de vitesse ?

Visiblement, le statut d’auto-entrepreneur au Maroc ne séduit plus. Chiffres à l’appui, en 2022, le nombre de nouvelles adhésions a chuté de 34% par rapport à 2021, en passant de 86.023 à 56.699 nouveaux détenteurs dudit statut. Pour remédier à cette situation, les experts préconisent un ensemble de mesures. Abdellah El Fergui, président de la Confédération marocaine de TPE-PME, a jugé « judicieux » de mettre en place des incitations fiscales et financières, ainsi que des avantages au niveau de la CNSS. De plus, il souligne la nécessité de revoir le plafond de 80.000 dirhams avec un seul client, « en l’augmentant à 150.000 dirhams ou au moins 100.000 dirhams ». Et de noter que cette mesure « permettrait aux auto-entrepreneurs de développer leur activité et d’augmenter leur potentiel de revenus ». Il a appelé à la mise en place de programmes de financement spécialement dédiés aux auto-entrepreneurs.

Fruits et légumes : la réforme des marchés de gros permettra-t-elle de stabiliser les prix ?

Malgré de nombreuses mesures prises, les autorités n’ont pas pu maîtriser la flambée des prix des fruits et légumes, pointant du doigt les intermédiaires. Dans le circuit de distribution, les marchés de gros jouent un rôle capital pour stabiliser les prix. Leur réforme s’impose avec acuité. Sous le coup des critiques formulées notamment par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et des parlementaires, un programme de réformes est dans le pipe. Le CESE a préconisé de favoriser largement la concurrence et aussi de faciliter l’accès à de petits fellahs ainsi qu’aux coopératives, dans l’objectif de réduire au maximum le nombre d’intermédiaires. Mais, les professionnels du secteur, notamment les marchands de fruits et légumes, formulent quelques réserves. « C’est bien de s’inspirer des marchés étrangers (…) mais il faut prendre en considération les spécificités marocaines …. Dans les pays européens, le paiement numérique est la règle, alors qu’au Royaume, le cash est prédominant. Au niveau de la redevance, on applique aux marchés de gros marocains 7,2%. En France, par exemple, la taxe est fixée à 0,5% seulement. Cela a un effet sur le prix à la consommation », relève Mohamed Joubel, vice-président de l’Association des commerçants du marché de gros de Casablanca.

Expert: « Le Maroc connaît une transformation significative, mais des défis persistent »

Maillon fort de la production, la logistique améliore la compétitivité et consolide la souveraineté nationale. Elle contribue ainsi à redessiner les contours des chaînes de valeur mondiales. « La logistique au Maroc connaît une transformation significative, portée par les investissements dans les infrastructures et une volonté politique de faire du pays un leader logistique en Afrique », a affirmé Driss Jabar, fondateur de CloudFret et meilleur CEO de logistique en 2023. « Cependant, des défis demeurent, notamment en ce qui concerne l’optimisation des chaînes d’approvisionnement et l’intégration des technologies numériques », a-t-il noté dans un entretien accordé à la publication. « Une stratégie logistique bien conçue permet aux entreprises de réduire les coûts, d’améliorer le temps de mise sur le marché et de répondre plus efficacement aux demandes des consommateurs », a-t-il dit.

La Nouvelle Tribune

Tourisme, la SMIT présente ses projets et ambitions pour le Maroc

La société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a prévu un investissement s’élevant à un milliard de dirhams entre 2023 et 2026, pour booster l’attractivité des destinations marocaines. Cette initiative vise à encourager les investissements portés par les PME et à promouvoir la création de nouveaux produits touristiques innovants. De surcroît, plus de 2 milliards de dirhams seront alloués à l’enrichissement de l’offre touristique, notamment à travers des animations et services novateurs. Et pour relever les nombreux défis posés, la SMIT s’emploie à améliorer l’attractivité des destinations à travers des subventions et des propositions visant à optimiser la fiscalité liée au tourisme, tout en s’efforçant d’augmenter le volume des nouveaux investissements et de créer de nouvelles opportunités d’emploi. Elle s’engage également à soutenir les collectivités territoriales et les investisseurs, en les aidant à développer leurs projets grâce à une panoplie de stratégies visant à instaurer une gouvernance intégrée.

Mesures pour combattre la mendicité au Maroc

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami, a plaidé pour un renforcement de la capacité des ménages à résister aux chocs socio-économiques, en mettant l’accent sur la nécessité de réduire le chômage pour prévenir la mendicité. Lors d’un atelier dédié à la restitution sur l’Avis du CESE « Pour une société cohésive exempte de mendicité », Chami a présenté les propositions du Conseil visant à améliorer la résilience socio-économique des familles et à diminuer le chômage, combattre la pauvreté, les disparités sociales et territoriales, faciliter l’accès aux soins de santé, ainsi qu’à l’éducation, la formation et l’emploi. Il a aussi insisté sur l’importance d’éradiquer la mendicité infantile, en améliorant et généralisant à l’échelle nationale les systèmes de protection de l’enfance, en termes de structure, organisation, ressources humaines et matérielles, et en augmentant les peines contre ceux qui exploitent ou trafiquent des enfants, qu’ils soient parents ou non.