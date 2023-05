Intelligence artificielle : attention, votre job est menacé !, urgence hydrique: le souverain sonne la mobilisation, des pharmaciens plaident pour le droit de substitution des médicaments…, voici la revue de presse hebdomadaire du samedi 13 mai 2023:

Telquel

Intelligence artificielle : attention, votre job est menacé !

Un ordinateur capable d’assurer à la perfection les exercices comptables les plus complexes, un logiciel qui rédige, programme et publie des annonces commerciales sans la moindre erreur, un robot qui permet aux agriculteurs d’identifier et sélectionner les cultures et les produits qui seront les plus rentables selon les perspectives climatiques et conjoncturelles… S’il y a à peine cinq ans ces fonctionnalités assurées par l’Intelligence artificielle (IA) paraissaient relever de la science-fiction, aujourd’hui, elles sont intégrées dans le…

Le Canard Libéré

Urgence hydrique: le souverain sonne la mobilisation

Le grand défi auquel le Maroc doit répondre dans l’immédiat et dans les années à venir a pour nom l’eau. Traversant le stress hydrique le plus grave de son histoire, le pays est confronté à la rareté des précipitations liée au changement climatique et à la surexploitation des nappes phréatiques. Très conscient des enjeux hautement sensibles de la question hydrique dont il a fait depuis longtemps la mère des batailles, S.M le Roi Mohammed VI a présidé mardi 9 mai une nouvelle séance de travail consacrée au suivi du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027…

La Nouvelle Tribune

SM le Roi ordonne l’activation du programme de lutte contre les effets de sécheresse

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé mardi au Palais Royal de Rabat une séance de travail consacrée au suivi du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027. Lors de cette séance, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a présenté un exposé devant le Souverain, portant sur la situation hydrique et sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des différentes composantes de ce Programme. Au regard de la situation climatique et hydrique ayant encore impacté négativement, cette année, le déroulement de la campagne agricole et la disponibilité des pâturages, SM le Roi a donné ses hautes instructions au gouvernement pour activer, à l’instar de l’année précédente, les mesures d’urgence du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse.

Finances News Hebdo

Des pharmaciens plaident pour le droit de substitution des médicaments

Souad Moutaouakkil, présidente du Conseil régional du sud de l’Ordre des pharmaciens d’officine (CROPS), a regretté que le pharmacien d’officine reste écarté du chantier de la réforme du système de santé et que la politique du médicament soit centrée uniquement sur le prix du médicament. C’est “un non-sens et un manque de vision de la part des décideurs”, a-t-elle jugé dans un entretien accordé à la publication, souhaitant que “des efforts soient déployés, d’autant plus que des solutions existent réellement, face au chantier de la couverture sanitaire universelle, en impliquant tous les acteurs de l’écosystème”. “Une des missions importantes à accorder au pharmacien, à l’instar d’autres pays, et qui est sans nul doute l’un des moyens essentiels pour faciliter l’accès économique du médicament au patient, est le droit de substitution”, a-t-elle ajouté, jugeant “anormal” que les Caisses refusent de rembourser les malades en cas de substitution, même si la loi n’interdit pas le droit de substitution.

La Vie Eco

Pour en finir avec les amalgames auto Plan Maroc Vert

La vision stratégique s’est achevée en 2020. Son impact est indéniable sur la valorisation agricole, toutes filières confondues, le exportations. Aujourd’hui, un autre plan est en marche. Mais en est-on au moins conscients ? Sait-on au moins de quoi on parle ? Les partis de l’opposition auront démontré, s’il en est encore besoin, l’urgente et inéluctable nécessité de donner corps à cet appel royal, du discours d’ouverture du Parlement en octobre 2018, invitant les formations politiques à se doter de cadres et de compétences à même de les aider…