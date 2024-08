Rentrée scolaire, star-up, immobilier, fonctionnaires, eau potable à Marrakech… Voici les principaux sujets relevés par la presse quotidienne ce matin.

Le Matin

Rentrée scolaire mouvementée en perspective

La Coordination nationale des administrateurs de l’éducation au Maroc (CNAP) appelle ses adhérents à «une participation massive à la série de protestations programmées et au boycott des tâches qui seront annoncés au début de la saison scolaire 2024-2025». Pour sa part, la Coordination nationale des enseignants «de la cellule 10» menace également de recourir aux protestations dans le cas où le ministère de l’Éducation nationale continuerait d’ignorer ses revendications.

Bonne nouvelle pour les start-up technologiques innovantes

Le Réseau Entreprendre Maroc en partenariat avec «Tamwilcom» leur offre l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement technique et un financement de leurs projets à travers le programme «MY MVP». Un appel à projets est ainsi lancé afin de sélectionner 12 structures innovantes dans les domaines de l’industrie de la donnée, la Fintech, le retailtech ou encore l’healthtech et l’EdTech. Les porteurs de projets intéressés ont jusqu’au 24 septembre prochain pour soumettre leurs candidatures.

L’Opinion

Immobilier: le Maroc 59e mondial et leader au Maghreb

En se hissant à la 59e place mondiale dans l’Indice de Transparence Immobilière 2024 de JLL, le Maroc confirme son rôle de pionnier au Maghreb. Malgré des défis persistants, le Royaume progresse grâce à des réformes continues, offrant un cadre favorable aux investisseurs internationaux. Cependant, la transparence reste un enjeu crucial à surmonter pour atteindre les standards mondiaux. Avec des efforts notables en matière de durabilité et une volonté de modernisation, le pays se positionne comme un acteur stratégique pour l’immobilier de demain.

L’Opinion

Marsa Maroc: croissance de 17% au 1er semestre

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe a connu une hausse significative de 17 %, atteignant 2,48 milliards de dirhams. Rien que pour le deuxième trimestre 2024 (T2-2024), une augmentation de 20 % par rapport à la même période de l’année précédente a été enregistrée, portant le chiffre d’affaires trimestriel à 1,34 milliard de dirhams. Cette croissance robuste est en grande partie attribuable à l’augmentation des volumes de trafic manipulés par Marsa Maroc. Au 30 juin 2024, le trafic total manutentionné par l’opérateur portuaire avait grimpé de 14,5 %, dépassant les 31 millions de tonnes.

Les Inspirations éco

Masse salariale: la Fonction publique trop généreuse ?

Avec ou sans sécheresse, le Maroc consacre chaque année 10,4% de la richesse qu’il produit par an (PIB) à la rémunération de ses fonctionnaires. Les salaires, auxquels il faut ajouter les cotisations à l’assurance-maladie et aux régimes de retraite, absorbent 60,7% des dépenses de fonctionnement. Peu importe le niveau de la croissance, la pression à la hausse sur les salaires de la Fonction publique ne faiblit pas, amortie, il est vrai, par une embellie exceptionnelle de recettes fiscales depuis deux ans. Les employés de l’Etat bénéficient mécaniquement d’une revalorisation inhérente au statut de la Fonction publique et à la myriade des sous-statuts catégoriels. Au dernier décompte, il en existe soixante-dix-sept dans l’administration. Le changement d’échelle et le jeu d’échelons entraînent, ipso facto, une petite augmentation sur le bulletin de paie. La période de fermeture de la zone de concentration des juvéniles prolongée

L’Economiste

Secousse dans le marché du livre scolaire

Un été relativement chaud pour les imprimeurs. Les appels d’offres relatifs aux livres scolaires ont changé un détail technique pour la rentrée scolaire 2024-2025. Le format des manuels est passé de 21×27 à 21×29,7. Ce qui induit de changer de machines pour se conformer aux commandes publiques du ministère de l’Education nationale. Or, la majorité des imprimeurs sont équipés de machines destinées au format 21 (largeur) x 27 (longueur). Trois d’entre eux seulement sont capables de répondre à la nouvelle norme d’impression. Le changement de format implique donc d’investir dans de nouvelles machines d’impression. Et donc du temps et de l’argent. «Nous avons alerté à ce sujet le ministère de l’Education nationale tout en lui faisant part de nos recommandations. Il a été décidé de revenir au format 21×27 pour l’année scolaire 2025-2026», a indiqué la présidence de l’Association marocaine des éditeurs.

Scolarité: le public toujours en tête

Sur l’ensemble des personnes interrogées dans le cadre d’une récente enquête de L’Economiste-Sunergia, 40% ont des enfants scolarisés. Ces familles ont en moyenne 2 enfants à l’école. Par tranches d’âge, 69% de ces élèves ont moins de 12 ans, 34% sont âgés de 12 à 15 ans, 24% de 15 à 18 ans et 18% ont 19 ans et plus. Parmi les enfants scolarisés des ménages interrogés, 70% suivent leur scolarité dans des écoles publiques. Cela concerne davantage les personnes issues du monde rural (80%) et ceux relevant des CSP D et E (90%). Ceux ayant des enfants scolarisés dans des établissements privés représentent 27%. Cela concerne davantage les citadins (36%) et les ménages issus des CSP A et B (66%).

Libération

Marrakech: des camions d’eau potable pour la commune de Saada

En réponse au stress hydrique alarmant dans la région de Marrakech, le dispositif d’approvisionnement par camions-citernes de la commune de Saada assure l’accès à l’eau potable pour 13 douars et 1.045 ménages, avec un impact bénéfique sur leurs conditions de vie. Opérationnel au quotidien, le dispositif des camions-citernes a permis de garantir un accès régulier à l’eau potable dans les zones les plus affectées par le manque de cette ressource vitale. Chaque camion, chargé d’eau à partir des réservoirs communaux, parcourt de longues distances pour desservir les douars éloignés ou difficiles d’accès.