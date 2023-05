Les infirmiers observent une grève nationale ce jeudi ; Industrie : une nouvelle stratégie en gestation ; Inflation alimentaire : la Banque Mondiale signale une hausse de 15% au Maroc ; Mobilisation au Maroc pour sensibiliser au lupus, la “maladie aux 1000 visages”; Dette privée : les levées de capitaux à 64 MMDH en 2022…. Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Les infirmiers observent une grève nationale ce jeudi

Revendiquant davantage d’équité salariale, les infirmiers entendent bien marquer la célébration de leur Journée internationale par une grève nationale. Dans un communiqué publié hier, le Syndicat indépendant des infirmiers réclame en premier lieu une indemnité proportionnée au risque professionnel auquel sont exposés ces professionnels de la santé.

L’Economiste

Industrie : une nouvelle stratégie en gestation

C’est parti pour une nouvelle stratégie industrielle. Le ministère de l’Industrie et du Commerce s’y attelle. Il vient de lancer un appel d’offre pour le choix d’un prestataire dont le nom sera connu mardi 20 juin. Celui-ci est tenu d’établir un diagnostic des besoins à l’échelle nationale et territoriale et de structurer les enjeux et les défis stratégiques. Il devra procéder au chiffrage de la stratégie et élaborer une feuille de route opérationnelle par secteur et par région. Les leviers, les outils de mise en œuvre, de pilotage ainsi que la gouvernance doivent être également déclinés. Jusque-là, les stratégies mises en place ont permis de réaliser des avancées notables. Mais, comme relevé lors de la journée nationale de l’industrie, le Maroc est tenu de franchir un nouveau palier.

L’Opinion

Inflation alimentaire : la Banque Mondiale signale une hausse de 15% au Maroc

La Banque Mondiale (BM) a confirmé que l’inflation alimentaire continue d’augmenter dans la plupart des pays à revenu faible et intermédiaire, y compris le Maroc. Dans sa dernière mise à jour sur la sécurité alimentaire, la Banque mondiale a révélé que l’inflation des prix des denrées alimentaires au Maroc, sur une base annuelle, est de 15%, se maintenant à des niveaux élevés depuis plusieurs mois. Selon les données détaillées publiées par la BM, le taux d’inflation alimentaire au Maroc a atteint 16,8% en janvier de l’année en cours, 20,1% en février et 16,1% en mars, soit des niveaux supérieurs à ceux enregistrés en 2022.

Le Conseil communal de Dakhla approuve une série de conventions de jumelage

Le Conseil communal de Dakhla, réuni récemment en session ordinaire du mois de mai, a adopté une série de conventions de jumelage et des cahiers de charge relatifs à la collecte des déchets ménagers et au remorquage des véhicules. Au cours de cette session, présidée par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatollah, un exposé a été présenté sur le bilan d’action de la commune entre les deux sessions, couvrant plusieurs domaines. A cette occasion, les membres du Conseil communal de Dakhla ont approuvé à l’unanimité quatre conventions de jumelage entre la ville de Dakhla et les villes de Salerno (Italie), Libertad (Salvador), Pithiviers (France) et Ourno (Niger).

Maroc Le Jour

Mobilisation au Maroc pour sensibiliser au lupus, la “maladie aux 1000 visages”

L’Alliance des Maladies Rares au Maroc (AMRM) et l’Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) ont fait part de leur mobilisation pour sensibiliser au lupus en se joignant au « World Lupus Day » en vue d’attirer l’attention sur les aspects méconnus de cette maladie auto-immune rare qui frappe plus de 5 millions de personnes dans le monde, des femmes dans neuf cas sur 10, souvent jeunes. Potentiellement mortelle, cette maladie est l’une des toutes premières causes de mortalité des femmes jeunes dans le monde et au Maroc. Plus étonnant encore, elle est assimilée à tort par beaucoup à une affection contagieuse (du type du sida), ce qui ne peut qu’isoler un peu plus les malades, a indiqué l’AMRM dans un communiqué.

Libération

Dette privée : les levées de capitaux à 64 MMDH en 2022

Les levées de capitaux se sont chiffrées à 64 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, contre 60 MMDH en 2021, ressort-il de la deuxième édition du rapport « Le marché des capitaux en chiffres » de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Pour ce qui est des titres de capital, les levées ont atteint 2,7 MMDH, dont 1,4 MMDH sont relatifs à l’introduction en bourse des sociétés Akdital et Disty Technologies, précise l’AMMC. Les levées de dettes ont concerné le secteur financier à hauteur de 76% et le secteur du commerce et transport à hauteur de 9%, fait savoir la même source.