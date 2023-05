CNSS/AMO : la digitalisation complète de l’AMO avant trois ans, contrôle fiscal sur pièces : comment éviter de transformer une simple lettre de rappel en cauchemar fiscal?, secteur des assurances : 4,3 milliards de DH de résultat net en 2022, un record…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 9 mai 2023:

L’Économiste

CNSS/AMO : la digitalisation complète de l’AMO avant trois ans

S’exprimant lors d’une réunion de la commission des finances de la Chambre des conseillers sur l’état d’avancement du chantier de la généralisation de la protection sociale, le DG de la CNSS, Hassan Boubrik a souligné que «nous avons un appui fort du ministère de l’Economie et des finances et du gouvernement. Tous les moyens demandés nous sont accordés au point que nous avons multiplié le budget d’investissement par 8, particulièrement dans les systèmes d’information». En tout cas, la CNSS est en train de renforcer ses capacités, particulièrement dans le traitement des équipes de l’AMO à travers la création d’un centre d’opérations box office. S’ajoute l’élargissement des réseaux de proximité en fournissant plus de possibilités aux bénéficiaires afin de présenter les dossiers de remboursement qui les concernent. Et cela à travers les bureaux de proximité, les agences mobiles et celles de la CNSS. A cela s’ajoute le travail avec un système d’information qui permettra la digitalisation complète de l’AMO avant 3 ans.

Les Inspirations Éco

Contrôle fiscal sur pièces : comment éviter de transformer une simple lettre de rappel en cauchemar fiscal?

Selon Khalil Mekouar, expert-comptable et commissaire aux comptes, «le contrôle fiscal sur pièces est régi par les dispositions de l’article 221 bis du Code Général des Impôts (CGI). Cet article prévoit deux procédures qui produisent, en cas de silence du contribuable, des effets juridiques différents (si le contribuable ne répond pas ou ne dépose pas une déclaration rectificative après avoir reçu la lettre)». La première procédure consiste en une demande de dépôt d’une déclaration rectificative, alors que la deuxième consiste en une demande d’explication. Dans ce contexte, faire appel à un professionnel qualifié est recommandé. Celui-ci pourra vérifier le caractère réel des anomalies communiquées par la Direction Générale des Impôts (DGI), qualifier leur nature, juger la légalité de la procédure entamée par l’administration fiscale et proposer la meilleure manière pour réagir sur la base de la situation comptable et fiscale du contribuable.

Le Matin

Secteur des assurances : 4,3 milliards de DH de résultat net en 2022, un record

Les chiffres définitifs du secteur des assurances pour l’année 2022 viennent de tomber. Le volume d’affaires (primes émises et acceptations en réassurances brutes) a atteint un record de 57,5 milliards de DH, en croissance de 9,7% sur un an. Pour les affaires directes, les primes se sont appréciées de 8,5% à 53,8 milliards de dirhams, un niveau historique. «Sur dix ans, le secteur maintient une performance régulière avec un taux de croissance annuel moyen de 8,1%», précise l’Autorité de contrôle des assurances et la prévoyance sociale (ACAPS).

L’Opinion

Boujdour: plusieurs projets sociaux au profit des femmes et des enfants…

La ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a effectué, à Boujdour, une visite de terrain à plusieurs projets sociaux. Ainsi, la ministre, qui était accompagnée notamment du gouverneur de la province de Boujdour, Ibrahim Ben Ibrahim, du Directeur de l’Entraide nationale Khattar El Mojahidi, d’élus et d’autres responsables, a visité une série de projets visant notamment l’amélioration de la qualité des services destinés aux femmes, à l’enfance et aux personnes en situation de handicap. La ministre et la délégation l’accompagnant ont également visité le centre d’orientation et d’assistance pour les personnes en situation de handicap à Boujdour, qui se veut un espace moderne d’accompagnement et de prise en charge de cette catégorie sociale, inscrit dans le cadre du programme « d’accompagnement des personnes en situation de précarité » de la Phase III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Al Bayane

FICAK : une 23e édition pleine de nouveautés et d’innovation

Après une édition riche et très distinguée dédiée à la mémoire de l’ancien président de la Fondation du Festival international du cinéma africain de Khouribga, Noureddine Saïl, le FICAK revient cette année avec une programmation éclectique emplie de stars et de belles rencontres et pleine de nouveautés et d’innovations. Cette 23ème édition, revue et augmentée, qui s’échelonne sur huit jours jusqu’au 13 mai, promet un fabuleux et captivant voyage cinématographique à travers l’Afrique avec la projection en compétition officielle de 27 films de très haute facture représentant 15 pays du continent. Parmi les grandes nouveautés de cette édition, qui met à l’honneur le cinéma Camerounais, l’organisation pour la première fois de l’histoire du Festival, d’une compétition officielle de courts-métrages qui comprend 15 films représentant 13 pays.

Maroc Le Jour

Rabat accueille les jeunes dirigeants panafricains

Les travaux du pré-événement des jeunes dirigeants panafricains à la Conférence ministérielle africaine de la jeunesse ont débuté, à Rabat, avec l’objectif de faire le point sur l’engagement de l’Afrique envers les jeunes, 17 ans après l’adoption de la Charte africaine de la jeunesse et ses déclarations. Cette réunion constitue l’occasion de discuter de la Charte africaine de la jeunesse adoptée en 2006 qui appelle les différents Etats à mettre en place des plateformes de représentations nationales au sein des pays afin de jouer le rôle d’intermédiaire et d’interface entre les gouverneurs et la jeunesse, a déclaré le président de l’Union panafricaine de la jeunesse (UPJ), Moumouni Dialla.

Libération

Le Maroc pays hôte de la 2nd édition du MeetMED Week

Le Maroc abritera la deuxième édition du MeetMED Week, du 09 au 11 mai 2023 à Marrakech, un rendez-vous incontournable visant à renforcer la coopération régionale dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (PSEM) en matière de transition énergétique. Dans le cadre des efforts déployés par le Royaume du Maroc visant à renforcer sa souveraineté énergétique tout en favorisant la transition vers une économie à faible émission de carbone, le choix du Maroc vient à point nommé affirmer l’engagement du Maroc dans la transition énergétique et environnementale, a annoncé l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) dans un communiqué.

Al Massae

La sécurité alimentaire stratégique, l’un des enjeux majeurs de l’action gouvernementale

La sécurité alimentaire stratégique est devenue, dans le contexte international actuel, l’un des enjeux majeurs de l’action gouvernementale, en droite ligne des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, et compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité des systèmes alimentaires mondiaux, a affirmé, à la Chambre des représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. En réponse à une question centrale lors de la séance mensuelle relative à la politique générale adressée au Chef du Gouvernement, sous le thème de la souveraineté alimentaire, Akhannouch a indiqué que « loin des discours politiciens et superficiels, force est de constater que les mutations survenues sur la scène internationale laissent présager davantage de défis dont la portée et l’ampleur échappent au contrôle, notamment dans le sillage de la course engagée par les différentes pays du monde, après la crise sanitaire, pour obtenir des ressources en vue de consolider leur souveraineté nationale ».