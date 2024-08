Vente clandestine de médicaments dans les commerces ; Notation souveraine: le Maroc creuse l’écart avec ses voisins ; Nouvelle hausse des prix de la farine ; Casablanca: les bidonvilles remplacés par des parcs et espaces sportifs ; Les chiens errants coûtent cher à l’Etat… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

Les Inspirations éco

Notation souveraine: le Maroc creuse l’écart avec ses voisins

Dans le paysage de notation souveraine africain, le Maroc se démarque comme un phare de résilience économique et de stabilité politique. Les agences de notation de crédit internationales saluent les performances du Royaume au premier semestre 2024, reflétant sa position enviable parmi ses pairs africains. Selon le rapport de mi-année 2024 sur la notation souveraine en Afrique, S&P a relevé la perspective du Maroc de «stable» à «positive» pour sa note BB+. Cette révision s’appuie sur «la résilience économique et l’engagement du gouvernement dans les réformes socio-économiques et budgétaires». Un constat partagé par Fitch qui a maintenu sa note B-, mais avec une perspective «positive», citant la «stabilité monétaire et politique» comme facteurs clés. Il faut dire que la révision à la hausse des perspectives du Maroc par ces deux grandes agences de notation reflète la reconnaissance de la bonne gestion économique et des réformes engagées par le gouvernement malgré un contexte international difficile.

Navires de pêche: de nouvelles règles de sécurité bientôt en vigueur

Face à la recrudescence des naufrages des bateaux de pêche et à la nécessité d’une meilleure protection des marins contre les incidents en mer, un projet de décret du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts a été soumis aux chambres des pêches maritimes. Le texte porte sur le matériel de sauvetage à bord des navires de pêche et la formation des marins dans le domaine du sauvetage. Le projet de décret révise des dispositions du décret n°2-18-103 du 25 février 2019 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime.

Le Matin

Croissance verte: le PNUD Maroc accompagne les TPME innovantes

Entrepreneurs à vos projets! Le PNUD Maroc lance un appel à manifestation d’intérêt pour identifier et recruter des petites et moyennes entreprises, dont une partie est dirigée par des jeunes, et des TPME débutantes ou ayant une certaine expérience en entrepreneuriat vert ou en phase d’accélération des technologies, des services et des solutions vertes ambitieuses, innovantes, durables et à véritable impact économique, environnemental, énergétique et social. Vingt-cinq structures seront ainsi sélectionnées et bénéficieront d’un accompagnement sur mesure. À la clé, une assistance dans la levée de fonds, un mentoring et un réseautage, en plus d’un accompagnement pour l’exploration des opportunités sur le marché international.

L’Economiste

Terres soulaliyates: la procédure de construction enfin codifiée

Le ministère de l’intérieur vient de codifier la procédure d’instruction des demandes d’autorisation de construction de logements personnels sur les terres soulaliyates. Le directeur des affaires rurales a transmis dans ce sens une circulaire aux walis et gouverneurs. La procédure, qui devra être répercutée aux agents d’autorité, concerne l’utilisation du foncier des collectivités ethniques par les membres desdites collectivités pour la construction d’habitations personnelles ainsi que les documents à fournir. Sans déroger aux dispositions législatives et réglementaires, la nouvelle note décrit les étapes et démarches imparties aux conseils de tutelle provinciaux avant d’autoriser l’utilisation du foncier.

Santé: la mise en place des nouvelles structures s’accélère

La réussite du chantier de la généralisation de l’AMO repose sur la poursuite de la mise en œuvre de la refonte du système national de santé. Le ministère de la Santé compte continuer la mise à niveau de l’offre de santé, à travers la poursuite de la réhabilitation des hôpitaux provinciaux et régionaux. Au menu également, la reconstruction de l’hôpital universitaire Avicenne de Rabat, avec une structure thérapeutique et une conception nouvelle génération. A cela s’ajoutent l’accélération des travaux de construction et d’équipement des hôpitaux universitaires à Laâyoune et à Agadir ainsi que le lancement des travaux de réalisation d’autres hôpitaux universitaires à Errachidia, Beni Mellal et Guelmim. L’objectif est de doter chaque région du pays d’un CHU en plus de la poursuite de la réhabilitation des hôpitaux universitaires existants.

L’Opinion

Les greffiers frappent fort avec une nouvelle grève nationale

Face à ce qu’ils considèrent comme un immobilisme persistant des autorités, les greffiers relancent leur mouvement de grève nationale, paralysant les tribunaux du 3 au 5 septembre. Ce nouvel épisode de protestations risque d’accentuer les retards déjà importants dans le traitement des affaires judiciaires, touchant directement les justiciables, notamment ceux en détention préventive. Alors que les revendications des greffiers, portant sur l’amélioration de leur statut, les augmentations salariales et la reconnaissance de leur rôle crucial dans le système judiciaire, restent sans réponse concrète depuis des années, la grogne s’intensifie.

Un commerce lucratif très nocif pour la santé publique

Les pharmaciens lancent un cri d’alerte face à une menace persistante: la vente de médicaments par des non-professionnels via des canaux non réglementés. Malgré le cadre strict imposé par la loi n° 17.04, des pratiques illégales persistent, avec des médicaments vendus en dehors du réseau officiel des pharmacies. Le phénomène de la vente clandestine de produits pharmaceutiques dans des épiceries et des magasins d’alimentation est loin d’être éradiqué. Les citoyens se tournent souvent vers ces commerces pour se procurer des médicaments en toute discrétion, les achetant au détail pour répondre à des besoins immédiats. Amine Bouzoubaa, secrétaire général de la Confédération des Syndicats des Pharmaciens du Maroc (CSPM), a expliqué “il est crucial de renforcer l’application rigoureuse de la loi contre la vente illégale de médicaments, en particulier en ligne.

Al Bayane

Nouvelle hausse des prix de la farine et de nombreux services

A quelques jours de la rentrée scolaire, la spirale inflationniste reprend à nouveau son trend haussier et s’enflamme encore et encore pour mettre à rude épreuve le pouvoir d’achat du consommateur marocain, déjà fortement fragilisé. Les prix de plusieurs produits et services se sont envolés cette semaine sans raisons valables. Des hausses que les opérateurs attribuent particulièrement à l’augmentation de 10 dirhams du prix de la bonbonne de gaz décidée par le gouvernement de manière fortuite. Cette première hausse du gaz butane a certes occasionné une spirale infinie de hausse aggravant ainsi les équilibres budgétaires des familles économiquement vulnérables. Cette semaine, le prix de la farine finoPro a subi une augmentation de plus de 12 dirhams pour le paquet de 5 kilos contre 48 ou 50 dirhams auparavant, et plus de 5 dirhams pour la même quantité du finot normal contre 45 à 50 dirhams.

Al Akhbar

Des réunions intensives pour éradiquer les bidonvilles d’ici 2030

La commune de Casablanca envisage la création de parcs et d’espaces sportifs et récréatifs sur les terrains des bidonvilles actuels, après l’achèvement du programme de travail pour le relogement des habitants de ces zones, afin de préparer la ville à accueillir les prochaines échéances au début de 2030. Selon les sources du journal, les réunions tenues, dans cette perspective, concernent le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, pour accompagner les visions des élus afin de débarrasser la ville des grandes disparités en matière d’urbanisme, et de remplacer les bidonvilles par des bâtiments et des espaces en phase avec les transformations de la capitale économique.

Assabah

Les chiens errants coûtent un budget important à l’Intérieur

En vue d’accélérer la généralisation de l’expérience au niveau national, le ministère de l’Intérieur a alloué, jusqu’en juillet 2024, un budget important aux collectivités pour construire et équiper des refuges animaliers similaires, dans un cadre participatif, selon des standards reconnus dans le domaine, notamment à Oujda, Tanger, Ifrane, Sidi Slimane, Kénitra, Khemisset, Salé, Rabat, Témara, Beni Mellal, Agadir, Marrakech et Casablanca. Le ministère de l’Intérieur poursuit la mise en œuvre d’un programme à moyen terme visant la création de 130 bureaux communaux d’hygiène, dans le cadre des groupements des collectivités, afin de porter la couverture nationale de ce service vital à près de 100%, contre seulement 18% en 2018. Chaque bureau sera doté de deux médecins, deux infirmiers, deux techniciens de santé et un vétérinaire chargé de la gestion du dispensaire et de la supervision de la stérilisation des animaux collectés.