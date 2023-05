Faire bouger les lignes pour faire évoluer les mentalités, gaz butane : le poids de la bonbonne s’est-il « allégé »?, Akhannouch : l’Exécutif s’engage à favoriser une agriculture durable…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 10 mai 2023:

L’Économiste

Faire bouger les lignes pour faire évoluer les mentalités

Pourquoi ce timing pour aspirer à consolider les libertés fondamentales? «D’abord, 2023 est une année non électorale. Elle se prête à la réflexion en dehors du prisme électoraliste ou de politique politicienne. Ensuite, la Constitution vient de boucler ses 11 années. L’occasion d’en dresser le bilan…», explique Jalil Benabbés-Taarji, membre du Collectif libertés fondamentales. Constitution, héritage, divorce, code pénal, liberté de conscience, liberté d’expression, apostasie, code de la nationalité… sont autant de thématiques abordées et analysées. «L’élite d’un pays a le devoir de faire bouger les lignes des libertés. C’est même le propre d’une élite. Les évolutions et les ruptures d’une société viennent surtout des élites qui arrivent à convaincre le plus grand nombre», pense «très modestement» le Collectif, invité au Club de l’Economiste. Le rapport sur le Nouveau modèle de développement (NMD) a rappelé combien les libertés fondamentales ainsi que l’égalité des droits et des chances sont des pré-requis au développement du Maroc. L’ouvrage publié par le Collectif verse dans le même sens.

Les Inspirations Éco

Gaz butane : le poids de la bonbonne s’est-il « allégé »?

Si vous soupçonnez des variations de pression ou de volume sur votre bonbonne de gaz à chaque fois que vous vous adressez à l’épicier du coin, sachez que vous n’êtes pas les seuls. Les soupçons des consommateurs, relatifs à une possible diminution de la quantité dans les bouteilles de gaz butane, vont en se renforçant. En effet, nombre de citoyens se posent cette question, jugeant que le poids de la bonbonne qu’on leur vend s’est manifestement «allégé». Pour en avoir le cœur net, la Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC) a dépêché ses agents vérificateurs sur le terrain dans différentes régions du Royaume pour effectuer des pesées aléatoires. «Bien que les balances utilisées ne soient pas étalonnées, nous avons une idée sur le poids», assure la FMDC qui regrette toutefois ne pas pouvoir «connaître la qualité du gaz commercialisé, par manque de laboratoire indépendant».

L’Opinion

Arganier : un héritage naturel menacé par la forte demande du marché international

Arbre forestier, fruitier, multi-centenaire, emblématique et surtout endémique, l’Arganier célèbre aujourd’hui pour la troisième fois sa Journée internationale. Un rendez-vous qui vise à célébrer l’arganier «en tant que vecteur de réalisation du développement durable, sur les plans socio-économique, écologique, culturel, culinaire et médicinal, au niveau national et à l’échelle internationale». Toutefois, cet héritage naturel du Royaume, qui génère un chiffre d’affaires annuel de 1,2 milliard de dirhams et plus de 45.000 emplois féminins directs, est menacé depuis plusieurs années par les effets du changement climatique, les cultures intensives et la forte demande internationale qui exerce des pressions croissantes sur la ressource.

Le Matin

Prévention des feux de forêt : une première, l’intelligence artificielle et le big data seront mis à contribution

Les risques de feux de forêt sont bien réels lors de la prochaine saison estivale. Et pour l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), c’est un sujet de préoccupation majeure. Le Comité directeur national chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt qui s’est réuni hier à Rabat en est bien conscient. C’est pourquoi, tous les moyens seront mobilisés pour protéger le patrimoine forestier. Le directeur général de l’ANEF, Abderrahim Houmy, a annoncé la mise en place, cet été, d’un nouveau système de gestion des risques, utilisant l’intelligence artificielle, afin d’améliorer encore plus l’évaluation des risques d’incendie de forêt. Afin d’améliorer la prévention, l’Agence a ainsi mis en place ce nouveau système en élaborant un nouveau Web- système basé sur l’intelligence artificielle et les big data qui permet de cartographier les zones à risque et de déclencher les alertes appropriées pour les interventions nécessaires.

Maroc Le Jour

Akhannouch : l’Exécutif s’engage à favoriser une agriculture durable

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a affirmé devant la Chambre des représentants qu’une agriculture durable exige une approche intégrée qui »s’appuie en amont sur nos réelles potentialités et ressources naturelles et qui soit aussi capable de faire face aux défis et risques posés ». Répondant à une question centrale sur la souveraineté alimentaire inscrite dans le cadre de la séance mensuelle consacrée à la politique générale, il a assuré que »le gouvernement s’engage à poursuivre son action dans ce sens à l’appui des grands axes formant la stratégie »Génération Green » qui vise d’ici à 2030 à favoriser une agriculture durable selon une démarche responsable, participative et globale ».

Libération

Coup d’envoi du festival international de courts métrages “Morocco Shorts”

Le coup d’envoi du festival international de courts métrages « Morocco Shorts » a été donné à la Faculté des Sciences de l’Éducation de Rabat. S’exprimant à cette occasion, le doyen de la faculté, Abdellatif Kidai, s’est dit très heureux d’accueillir cet événement qui vise à développer une culture cinématographique auprès des jeunes, rappelant les nombreuses initiatives menées par la faculté dans les domaines artistiques et culturels. Le doyen n’a pas manqué de souligner le rôle central du cinéma dans l’accès des jeunes à la culture et l’importance de l’université dans cette dynamique, adressant ses vifs remerciements aux multiples parties prenantes ayant veillé à l’organisation de cet événement.