L’Economiste

Déclaration de patrimoine: les limites d’un système

La lutte contre la corruption et le renforcement de la transparence ont pris un coup de vieux. Et pour cause, l’obligation de déclaration du patrimoine pour les postes de responsabilité publique, mise en place il y a près de 15 ans, est inopérante. Depuis, ce mécanisme a été dévalorisé et finalement détourné de son objectif initial. L’état des lieux dressé par la première présidente de la Cour des comptes devant les deux Chambres du Parlement en est le parfait exemple. En effet, dans son rapport, Zineb El Adaoui a mis le doigt sur les défaillances de ce système. On en saura davantage lors du débat dans chaque Chambre qui interviendra vers la fin de ce mois, histoire de laisser aux groupes parlementaires suffisamment de temps pour se préparer. En attendant, les regards se tournent vers le gouvernement pour concevoir une réforme de la déclaration de patrimoine.

L’Economiste

Centres d’appel : après des recrutements massifs, retour à la normale

Ce sont toujours les call centers qui arrivent en tête des pourvoyeurs d’emploi, selon le baromètre de Rekrute.com pour le mois d’avril 2023. Les spécialistes de la relation client accaparent 26% des 18.009 postes ouverts le mois dernier. Toutefois, ce chiffre est en recul par rapport aux années précédentes. En effet, les recrutements ont connu des baisses de volume: les métiers du call center représentaient 66% des postes ouverts en avril 2021 avant de chuter à 44% durant la même période de 2022 puis à 26% cette année. Quelles sont les raisons de cette tendance? Selon ReKrute.com, cela s’explique par les orientations des ressources humaines dans ces centres de relation client. «Ces derniers optent plutôt pour la fidélisation des actifs au lieu du recrutement, surtout qu’ils offrent à leurs recrues un plan de carrière, des perspectives d’évolution et un plan de formation», indique le jobboard, dans son analyse des données récoltées sur ses pages.

Le Matin

«L’autoroute de l’eau» reliant les bassins du Sebou et du Bouregreg sera fin prête en juillet prochain

Les travaux relatifs à la réalisation de l’autoroute de l’eau devant relier les bassins hydrauliques du Sebou à ceux du Bouregreg s’accélèrent, ce qui annonce l’achèvement du projet vers la fin du mois de juillet, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors de la conférence de presse organisée jeudi à l’issue du Conseil de gouvernement. Selon le ministre, le gouvernement est à pied d’œuvre pour réaliser les projets prévus dans le cadre du programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, conformément aux Hautes Orientations Royales. Dans ce sens, il a rappelé que le gouvernement a procédé il y a deux semaines à l’adoption d’un décret prévoyant la suspension des droits de douane relatifs à l’importation de certains tubes et tuyaux en acier nécessaires pour la réalisation de cette «autoroute hydrique».

Le Matin

La RHN Maroc-Portugal inaugurera une nouvelle phase dans les relations bilatérales

La Réunion de Haut Niveau Maroc-Portugal, qui se tiendra aujourd’hui à Lisbonne, inaugurera une nouvelle phase dans les relations entre les deux pays et donnera une forte impulsion à la coopération bilatérale, a assuré l’ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini. Cette rencontre, placée sous le thème « Maroc et Portugal : un partenariat stratégique exemplaire », sera l’occasion d’approfondir le partenariat et d’exprimer la volonté des deux pays de hisser les relations à des niveaux supérieurs, à travers le lancement de plusieurs projets structurants dans plusieurs domaines, a-t-il indiqué dans un entretien. Le Maroc attache la plus haute importance à ce partenariat, qui reflète les relations excellentes et exemplaires entre les deux pays et incarne la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à placer le Portugal parmi les dix premiers partenaires économiques et commerciaux, a-t-il dit.

Al Massae

Des professionnels s’attendent à un prix moyen du mouton à 5 000 DH

Après que le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a assuré devant les parlementaires que l’Aïd Al Adha sera maintenu cette année quelques soient les circonstances, des voix appellent le gouvernement à dévoiler la situation du cheptel national et à contrôler les prix, compte tenu du renchérissement des prix des denrées alimentaires de première nécessité. A environ deux mois de l’Aïd Al Adha qui, cette année, est marquée par une situation sociale étouffante pour la plupart des ménages marocains, des interrogations ont commencé à être soulevées sur la capacité de plusieurs catégories de citoyens à acheter le mouton. Plusieurs facteurs, notamment la sécheresse, la hausse continue des prix et les coûts de production élevés, auraient conduit les éleveurs à augmenter les prix Des professionnels s’attendent à ce que le prix moyen du mouton se situe autour de 5 000 DH. Pour Mohamed El Ghalaoui, secrétaire général national du secteur agricole et des propriétaires du matériel agricole, affilié à la Fédération des syndicats professionnels au Maroc, un montant de 3000 ou 2 500 Dh ne serait pas suffisant pour acheter ne serait-ce qu’un agneau

Aujourd’hui le Maroc

BEI/UE : la CGEM lance un guide sur la décarbonation à destination des entreprises marocaines

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) vient de lancer un guide digital et didactique sur la décarbonation à destination des entreprises marocaines, avec le soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI), via BEI Monde, sa nouvelle branche dédiée au développement, ainsi que l’Union européenne (UE). Ce projet a été réalisé dans le cadre du Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité (« Trade and Competitiveness Programme »), développé par la BEI avec le soutien financier de l’UE, indique-t-on dans un communiqué conjoint. Cet appui s’inscrit dans le cadre des objectifs du Partenariat Vert Maroc-UE signé en octobre 2022, précise le communiqué.

L’Opinion

Les zones oasiennes du Drâa menacées par les essaims de criquets

Des criquets par milliers dévastent les champs agricoles de la vallée de Drâa. Les images et vidéos inquiétantes de cette catastrophe ont récemment circulé sur les réseaux sociaux en illustrant au passage une hantise profonde inscrite dans la mémoire collective des Marocains. Sur place, comme dans la région d’Oued Eddahab également sujette à la présence de groupes de criquets pèlerins, la lutte anti-acridienne se poursuit. Jeudi, les autorités marocaines ont mobilisé des avions d’épandage pour éliminer les essaims de criquets qui ravagent les agriculteurs, tout en appelant les populations locales à éviter les zones concernées par l’intervention aérienne