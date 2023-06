Délais de paiement: La nouvelle loi applicable à partir du 1er juillet, sociétés régionales multiservices : ce qu’en pense l’expert Amin Bennouna, transformation digitale: lancement du premier service cloud au Maroc…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 23 juin 2023:

L’Économiste

Délais de paiement: La nouvelle loi applicable à partir du 1er juillet

La loi n°69-21 sur les délais de paiement vient d’être publiée au Bulletin officiel (n°7204 du 15/06/2023). Elle s’applique aux factures émises à partir du 1er juillet prochain (début du mois suivant la publication de la loi) par les personnes morales et physiques réalisant un chiffre d’affaires de plus de 50 millions de DH HT. De même, seules les factures de plus de 10.000 DH TTC sont concernées dans un premier temps. La loi entrera progressivement en vigueur par palier de chiffre d’affaires (Voir supra échéancier).

Le Matin

Sociétés régionales multiservices : ce qu’en pense l’expert Amin Bennouna

Les sociétés régionales multiservices soulèvent de nombreuses interrogations. Pour nombre d’observateurs, le passage à ces sociétés, où la participation publique au capital ne peut être supérieure à 10%, conduira systématiquement à une augmentation du coût du mètre cube d’eau et du kilowattheure d’électricité. Mais pour l’expert en énergie Amin Bennouna, le problème se situe ailleurs : seules cinq régions ont la capacité de drainer les investissements privés nécessaires à la mise en place de ces SRM. Pour les sept autres, la situation s’avère bien plus complexe.

L’Opinion

Comité de l’ONU sur l’élimination de la discrimination raciale: Le Maroc décroche une place de membre

L’entrée du Maroc dans cette importante instance s’est faite à l’issue des élections tenues à l’occasion de la 30ème réunion des Etats Parties à la Convention sur l’Elimination de la Discrimination Raciale (CERD), le 22 juin 2023 à New York. Cette élection, la première du Royaume, atteste de nouveau de la crédibilité et de la confiance dont bénéficient les efforts que mène le Maroc, sous la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme, notamment en matière de lutte contre les discriminations.

Libération

Patience ! Ne cesse de clamer le chef du gouvernement

«Les Marocains sont appelés à patienter davantage avant de savourer les fruits du chantier de la déconcentration administrative et celui de la régionalisation avancée. Il faut du temps pour préparer les lois afin d’opérationnaliser les accords obtenus et déléguer les attributions aux régions». C’est ce qui ressort de l’intervention du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, lors de la séance plénière mensuelle consacrée à la politique générale tenue mardi dernier à la Chambre des conseillers sur le thème « La charte de la déconcentration administrative et les défis de la justice spatiale et sociale ».

Aujourd’hui le Maroc

Transformation digitale: Lancement du premier service cloud au Maroc

Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et président du conseil d’administration de Atlas Cloud Services, et Hicham Iraqi Houssaini, DG de SAP Afrique francophone, viennent de rendre officiel le renforcement de leur collaboration dans les domaines de l’innovation et de la souveraineté. L’objectif étant d’accompagner la transformation digitale du Maroc et du continent africain. Les entreprises marocaines représentant plus de 25 secteurs d’activité pourraient tirer parti des solutions cloud de SAP. Au-delà, le Maroc franchit une étape importante dans son parcours de transformation numérique avec la localisation des solutions Rise with SAP du leader mondial des logiciels d’application d’entreprise, dans les services cloud.