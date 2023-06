Selon la dernière enquête L’Economiste Sunergia, seuls 16% des Marocains ont déjà entendu parler de ChatGPT ; Les recettes fiscales affichent en ce début d’année un taux de réalisation de 42,8% ; premiers signes d’une reprise tant attendue ; Bruxelles accorde 2,3 millions d’euros à Madrid pour étudier le projet de liaison fixe. Voici quelques titres traités par la presse nationale ce mardi 20 juin.

L’Economiste

ChatGPT: peu connu mais redouté

L’arrivée de ChatGPT laisse personne indifférent. Les avis divergent comme cela ressort de la dernière enquête L’Economiste-Sunergia sur ce sujet. Ce robot conversationnel basé sur l’intelligence artificielle peut produire des textes semblables à ceux écrits par des humains. Si cette technologie commence à être apprivoisée à l’international, au Maroc, c’est encore balbutiant. Selon la dernière enquête L’Economiste Sunergia, seuls 16% des Marocains ont déjà entendu parler de ChatGPT. Les 84% restants ne connaissent pas cette innovation. Les résultats sont quasi-similaires chez les hommes et les femmes (18% et 14% des répondants au courant de cette technologie).

L’Economiste

Un déficit budgétaire de 24,6 milliards de DH

Les recettes fiscales affichent en ce début d’année un taux de réalisation de 42,8% à fin mai dernier par rapport aux prévisions de la loi de finances (LF) 2023, et enregistrent une hausse annuelle de 4,8%. Par nature d’impôt et de taxe, l’IS et la TVA à l’importation accusent des replis respectifs de 0,9% et de 0,7% sur une année. «Cette évolution de l’IS s’explique par la diminution du complément de régularisation de 1,1 milliard de DH et l’augmentation des restitutions de 741 millions de DH, compensées partiellement par l’amélioration des recettes issues du contrôle fiscal de 585 millions de DH et du ler acompte de 217 millions de DH», précise le ministère de l’Economie et des finances (MEF) dans sa dernière publication. Mais, suite à une augmentation des dépenses globales (+15,6 milliards de DH) plus importante que celle des recettes (+4,9), le ministère de l’Economie annonce un déficit budgétaire de près de 24,6 milliards de DH à fin mai 2023.

L’Economiste

Bourse de Casablanca: premiers signes d’une reprise tant attendue

Les marchés financiers affichent les premiers signes d’une reprise tant attendue. En effet, la Bourse de Casablanca affiche sa meilleure performance mensuelle des 29 derniers mois avec un Masi et un Masi 20 en hausse respective de +4,98% et +5,31% en mai (+3,07% et +4,17% en y-t-d). Une performance qui serait principalement redevable à la publication de résultats annuels honorables pour les sociétés cotées, prouvant encore une fois la résilience des valeurs de la cote casablancaise, selon les analystes de BMCE Capital Global Research. La tendance semble se poursuivre puisque la place casablancaise a clôturé la semaine du 12 au 16 juin en forte hausse, le Masi ayant gagné 3,55% à 11.452,87 points.

L’Opinion

Amendes journalières: Ouahbi continue d’entretenir le suspense sur une mesure controversée

Acheter des jours de prison, une idée qui suscite la circonspection de ceux qui s’opposent à l’introduction des amendes journalières dans la liste des peines alternatives. Bien que la mesure ne soit pas retenue dans la loi adoptée par le gouvernement, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, ne semble pas encore prêt à l’abandonner définitivement, comme il l’a fait savoir, dimanche, lors de son passage sur le plateau de 2M. Ouahbi a pris soin de rassurer sur cette mesure fortement décriée par les avocats qui craignent qu’elle ne devienne source d’impunité pour les plus nantis. Le défi de l’approbation de cette mesure incomprise et donc relativement et injustement impopulaire, semble difficile pour le ministre qui effectue les dernières retouches avant la sortie de la fameuse réforme du Code pénal, prévue pour bientôt.

L’Opinion

Hydrogène vert: le Maroc face au casse-tête du stockage

Le Maroc a l’ambition de devenir un pôle international de production et d’exportation d’hydrogène vert. Pour y arriver, il faudrait résoudre un problème de taille: le stockage et le transport de ce gaz restent difficiles et nécessitent des investissements importants. En effet, l’hydrogène pose des problèmes particuliers pour son stockage car sa molécule est la plus légère et la plus petite parmi les gaz connus, ce qui provoque plus de fuites dans les canalisations et réservoirs. La liquéfaction de ce gaz est aussi gourmande en énergie et est compliquée. Une des solutions les plus innovantes dans le stockage de l’hydrogène, et que le Maroc devrait considérer, est le e-carburant. Il s’agit de carburant entièrement synthétique qui peut être produit en combinant du CO2 et de l’hydrogène. C’est une solution prometteuse qui a l’avantage d’utiliser les infrastructures déjà existantes pour le stockage des carburants de source fossile.

L’Opinion

Maroc-Espagne: Bruxelles accorde 2,3 millions d’euros à Madrid pour étudier le projet de liaison fixe

En soutien au projet de liaison fixe Europe-Afrique à travers le détroit de Gibraltar, l’Union Européenne a accordé son financement de faisabilité au projet de création d’une ligne ferroviaire à grande vitesse. L’Union Européenne a approuvé un financement de 2,3 millions d’euros désigné à l’étude du projet de connexion continentale entre les continents européen et africain, en signe de soutien à un projet qui est resté dans les limbes pour une quarantaine d’années. Cette liaison par le biais d’un tunnel maritime entre le Maroc et l’Espagne revêt un caractère stratégique et multidimensionnel. Le projet de connexion continentale a refait surface suite à l’assainissement des relations maroco-espagnoles et plus précisément depuis.