Peines alternatives: Les amendes journalières à la trappe, les effets de la restriction monétaire se font ressentir, La BAD mobilise 120 millions d’euros au profit du Maroc…, voici les prinicipaux titres de la revue de presse parue ce vendredi 9 juin 2023:

L’Économiste

Peines alternatives: Les amendes journalières à la trappe

Il a fallu un peu plus d’un mois à la commission technique, présidée par Aziz Akhannouch, pour retoquer le projet de loi relatif aux peines alternatives, présenté par Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, lors du conseil de gouvernement du 4 mai dernier.

Les Inspirations Eco

Crédit bancaire. Les effets de la restriction monétaire se font ressentir

La politique de restriction monétaire de Bank Al-Maghreb commence à se répercuter sur le crédit. Depuis janvier dernier, les analystes observent une quasi-stabilité de l’encours bancaire, couplée à un manque d’engouement. La raison réside dans la hausse des taux, mais aussi dans un contexte économique feu favorable.

Le Matin

Les enfants face à l’intelligence artificielle : l’avis de Rachid Yazami

Face aux évolutions observées dans le domaine de l’intelligence artificielle, y a-t-il matière à s’inquiéter du devenir des humains, en particulier des enfants, qui se trouvent plongés dans cet univers ? Selon le professeur Rachid Yazami, il faut voir les choses du bon côté. L’IA est là pour nous faire gagner en aisance, à condition de garder à l’esprit, surtout pour les enfants, que cette intelligence a été développée par une supra-intelligence humaine qu’il faut entretenir et sur laquelle il faut investir.

L’Opinion

Concours des avocats : Baitas défend le travail du médiateur du Royaume

« Le dossier du concours des avocats a connu l’intervention d’une institution constitutionnelle, qu’est le médiateur du Royaume, qui a fait un excellent travail dans le respect bien compris de ses attributions », a affirmé le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas à l’issue du conseil de gouvernement, tenu ce jeudi 8 juin .Ainsi, le Médiateur « a émis un ensemble de recommandations concernant le suivi de ce dossier dont l’Exécutif a pris note, comme annoncé dans un communiqué officiel » .

Al Bayane

La BAD mobilise 120 millions d’euros au profit du Maroc

La Banque africaine de développement (BAD) vient d’annoncer avoir mobilisé 120 millions d’euros pour le financement du Programme d’appui à l’accès inclusif aux infrastructures de santé (PAAIIS). Ce projet vise à renforcer l’accès aux services de santé afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations, en particulier les femmes, résidant en milieu rural ou dans des zones enclavées. Il s’agit d’améliorer l’accès aux infrastructures de soins (primaires et secondaires), de moderniser les prestations de santé en déployant des solutions innovantes qui améliorent la connectivité, ainsi que de renforcer la gouvernance à travers une meilleure allocation des ressources humaines et financières.

Al Ahdath Almaghribia

Couverture médicale : plus d’un million de bénéficiaires

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a indiqué, à la Chambre des conseillers, que plus d’un million de personnes ont bénéficié, jusqu’au 23 avril 2023, des prestations de santé dans les hôpitaux et les centres hospitaliers concernés par la couverture médicale, tandis que le secteur privé a totalisé plus de 45.000 bénéficiaires. Répondant à une question orale sur « les problématiques liées à l’inclusion des bénéficiaires du régime RAMED dans la Caisse nationale de sécurité sociale », présenté par le groupe Haraki à la Chambre des conseillers, Ait Taleb a souligné que 9,4 millions de bénéficiaires ont été inscrits de manière automatique dans la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qui leur a permis de bénéficier des prestations des établissements publics de santé.