Statu quo du taux directeur: Les explications du wali de Bank Al-Maghrib, accord agricole Maroc-UE : un tribunal français refroidit les ardeurs d’un syndicat pro-polisario, infrastructures publiques et énergies renouvelables: le Maroc et les Pays-Bas s’allient…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 22 juin 2023:

L’Économiste

Statu quo du taux directeur: Les explications du wali de Bank Al-Maghrib

Alors que les avis étaient plutôt partagés entre une petite hausse du taux directeur de 25 points de base et un statu quo, Bank Al-Maghrib a opté pour la deuxième éventualité en décidant de garder le taux directeur inchangé lors de son conseil du 20 juin. Une décision qui a été plutôt bien accueillie par les marchés financiers. Preuve en est le saut enregistré par le Masi lors de la séance du mardi.

Le Matin

Accord agricole Maroc-UE : un tribunal français refroidit les ardeurs d’un syndicat pro-polisario

Les manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume et des organisations à leur solde visant l’accord agricole Maroc-UE s’avèrent de plus en plus vaines. Quelques semaines après la décision de la Haute Cour de Londres, c’est au tour d’un tribunal de commerce français de se prononcer contre la tentative d’une organisation syndicale exploitée à des fins de harcèlement judiciaire dirigé contre l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne. Ainsi, la liste des revers infligés aux soutiens du polisario qui tentent de faire du bruit autour de cet accord s’est encore allongée.

Aujourd’hui le Maroc

Infrastructures publiques et énergies renouvelables: le Maroc et les Pays-Bas s’allient

Deux Mémorandums d’entente ont été signés mercredi à Rabat entre le gouvernement marocain et le gouvernement des Pays-Bas, visant la consolidation de la coopération bilatérale en matière de développement des projets d’infrastructures publiques et des énergies renouvelables. Signés en marge de la séance de clôture de la table ronde « Maroc-Pays-Bas: Favoriser la transition énergétique pour un avenir durable », en présence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte et de plusieurs responsables et hommes d’affaires marocains et néerlandais, les deux mémorandums visent à…

Al Bayane

Echec scolaire : Le dilemme

L’échec scolaire c’est l’incapacité de l’élève à acquérir les apprentissages associés au niveau scolaire où il est situé. C’est la cause principale de la déperdition scolaire qui a causé l’abandon de 5.3 % des élèves Marocains durant l’année scolaire 2020/2021 soit 331 milles élèves, tout en signalant que l’enseignement primaire a enregistré à lui seul, un taux de 3 %.

Al Massae

Les clubs arabes ont dépensé près de 98 millions de dollars en transferts

Le volume des dépenses des clubs arabes pour recruter des joueurs auprès de clubs étrangers a atteint l’année dernière environ 98,3 millions de dollars, contre des ventes de 36 millions de dollars, a poursuivi la même source. Les clubs d’Arabie saoudite, des Emirats et du Qatar ont réalisé les plus grandes dépenses pour l’achat de joueurs, avec 90,6 millions de dollars, soit 92 % du total dépensé par l’ensemble des clubs arabes en termes de transferts en 2022.