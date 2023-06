Un prêt de 200 millions d’euros à l’ONEE-Branche Électricité de la part de la BERD est attendu ; Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, effectue ce mercredi une visite au Maroc à l’invitation du chef du gouvernement; Le compte à rebours avant la mise en service des 2 lignes de busway à Casablanca est lancé ; Les délais dans le système de santé marocain sont une vraie plaie pour les patients selon la Fondation des médecins-enseignants libéraux ; Aide au logement: le décret ministériel a été finalisé et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement. Voici quelques thèmes traités par la presse ce mercredi 21 juin.

Le Matin

Premier ministre des Pays-Bas: « Le Maroc est un partenaire stratégique »

Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, effectue ce mercredi une visite au Maroc à l’invitation du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Outre le chef du gouvernement, Rutte compte s’entretenir avec “plusieurs ministres et acteurs clés de nos relations politiques et économiques”, et “échanger des points de vue, notamment avec de jeunes étudiants”. “Pour les Pays-Bas, comme pour l’ensemble de l’Union européenne, le Maroc est un partenaire stratégique avec lequel nous souhaitons coopérer pour faire face aux défis régionaux et mondiaux de sécurité, de changement climatique et de sécurité alimentaire”, a-t-il expliqué dans un entretien accordé au journal. Lors de sa visite, Rutte compte évoquer également des questions importantes telles que la sécurité, la migration et la coopération économique. Il a souligné l’importance majeure de “continuer à entretenir nos relations en maintenant une communication régulière”.

Le Matin

ONEE : les 200 millions d’euros de la BERD arrivent !

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) doit approuver le 28 juin 2023 un prêt de 200 millions d’euros à l’ONEE-Branche Électricité afin de répondre à ses besoins en liquidités et renforcer sa résilience financière. Faisant face à plusieurs chocs depuis 2020, l’Office a opté pour un mix de financement en vue de répondre à la particularité du contexte actuel et aux objectifs de préservation de sa structure bilancielle. Cette résilience se veut durable et respectueuse de l’environnement. D’ailleurs, le financement de la BERD sera structuré en tant que «prêt lié à la durabilité», le premier du genre de la banque européenne dans le pays.

L’Economiste

Casabusway: les 40 véhicules testés cette semaine

C’est le compte à rebours avant la mise en service des 2 lignes de busway à Casablanca. Les bus, déjà réceptionnés, sont dès cette semaine en phase de “marche à blanc”. Autrement dit: les véhicules circulent sur les 2 lignes sans passagers. “Les véhicules circulent aujourd’hui dans les conditions réelles d’exploitation selon un planning préétabli”, explique une source auprès de Casa-Transport. Il s’agit d’une étape obligatoire avant le lancement officiel du service prévu en juillet prochain. Au total, ce sont 40 busway articulés Mercedes “Citaro L” à plancher bas intégral, longs de 21 mètres et dotés d’une capacité d’accueil de 168 personnes dont 58 places assises qui seront mises en service dans quelques semaines.

L’Economiste

Fès-Meknès: l’OFPPT veut soutenir l’industrie

L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) Fès-Meknès affiche l’ambition de répondre aux besoins des opérateurs économiques de la région Fès-Meknès. Pour y parvenir, l’Office a adopté une stratégie d’accompagnement sectorielle visant à former une main-d’œuvre qualifiée. «Le taux d’insertion de nos lauréats a atteint près de 80%, toutes filières confondues. Ce qui atteste de la qualité de nos diplômés et suscite une grande satisfaction chez les professionnels», souligne Abdelhakim Hadafi, directeur régional Fès-Meknès de l’OFPPT. Poursuivant sur sa lancée, il souligne que l’Office se positionne en tant que pilier essentiel du développement industriel dans le cadre de la dynamique régionale. Pour conforter cette position, une première édition de la journée régionale de l’industrie a été tenue à Fès, la semaine dernière. Cette rencontre confirme la volonté de l’Office de s’ouvrir sur son environnement socioéconomique et répondre au mieux aux besoins des industriels en matière de ressources humaines qualifiées. Pour son directeur régional.

L’Opinion

Hôpital public: les délais d’attente exacerbent la souffrance des patients

Un mois d’attente pour un examen radiologique. Des semaines pour une consultation médicale. Les délais dans le système de santé marocain sont une vraie plaie pour les patients, qui sont souvent dans des conditions physiques et mentales compliquées. En cause: le manque de ressources humaines et de matériel disponible. Cette crise ne fait que s’intensifier puisque, selon la Fondation des médecins-enseignants libéraux (FMEL), presque 100% des médecins spécialistes du secteur public refusent de prolonger leur activité dans le secteur public après la fin de leur contrat. Selon le ministre de la Santé, des efforts importants ont été fournis par l’Etat pour améliorer la qualité de service.

L’Opinion

Aide au logement: le décret ministériel verra bientôt le jour

Le gouvernement apportera prochainement un soutien plus substantiel à l’acquisition du logement. Le décret ministériel a été finalisé et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement, a annoncé la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, lundi lors de la séance plénière des questions orales à la Chambre des Représentants. Le décret relatif au soutien direct à l’acquisition de logement est très attendu puisqu’il définira le montant des aides et les personnes éligibles. La ministre a reconnu l’existence d’un déficit en logements, notamment dans le monde rural, en raison de l’inadéquation entre l’offre et la demande. Selon El Mansouri, le logement social ne correspond pas actuellement aux caractéristiques du monde rural, d’où les efforts menés par le ministère afin de répondre adéquatement à cette demande, notamment en accélérant la finalisation des dossiers de construction.

Al Bayane

Romano Prodi : Le Maroc doit occuper « le poste de premier plan » dans la politique européenne pour la Méditerranée

Le Maroc doit occuper »le poste de premier plan’’ dans la politique européenne pour la Méditerranée, a affirmé l’ancien président du Conseil des ministres de la République italienne et ex-président de la Commission européenne, Romano Prodi. L’ancien Premier ministre italien a souligné que le Royaume « n’est pas seulement un pays de grande culture et de grande dimension, mais, également, un pays dont la marche vers la modernité est vertigineuse, que ce soit dans le domaine de la recherche scientifique ou économique ». C’est également un pays qui “se distingue par ses grands équilibres internes et de façon continue, contrairement à d’autres pays », a-t-il relevé, notant qu’“il est de notre intérêt d’avoir le Maroc encore plus proche de l’Europe”.