Tests automobile: le centre d’essais d’Oued Zem opérationnel, transferts de fonds de la diaspora : le Maroc dans le top13 mondial des pays bénéficiaires, préparatifs au mondial féminin : les Lionnes en quête d’un parcours exceptionnel…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 16 juin 2023:

L’Économiste

Tests automobile: Le centre d’essais d’Oued Zem opérationnel

Le premier centre de tests pour l’industrie de l’automobile dans le continent africain est désormais opérationnel. Entrée en service il y a quelques jours, à Oued Zem dans la province de Khouribga, cette installation offre à ses clients des conditions qualifiées d’attractives pour le développement et les essais de véhicules pendant presque toute l’année.

Le Matin

Transferts de fonds de la diaspora : Le Maroc dans le top13 mondial des pays bénéficiaires

Les envois de fonds des migrants vers le Maroc ont atteint un record de 11,2 milliards en 2022, en hausse de 2,4% sur un an, selon la Banque mondiale. Le Royaume est ainsi le 13e principal pays bénéficiaire des remises migratoires à l’échelle mondiale et pointe à la deuxième place dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les remises migratoires pèsent 8,1% dans le PIB du Maroc en 2022, signe de l’importance de la contribution de ces fonds au financement des déficits du compte courant et des finances publiques.

Aujourd’hui le Maroc

AMDL, une super agence pour piloter le secteur

Le déploiement de la stratégie logistique ouvre des fronts multiples, complexes et interdépendants en termes de mise en œuvre et concerne l’ensemble des secteurs de l’économie avec une multiplicité d’acteurs. La création d’une stratégie pour le secteur était devenue une évidence.L’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), structure dont le rôle essentiel est la mise en œuvre aux niveaux national et régional des actions d’amélioration de la compétitivité logistique, a été créée par la loi n°59-09 publiée au B.O du 21 juillet 2011. Cette agence constitue le levier de l’Etat pour la mise en œuvre de la stratégie.

L’Opinion

Préparatifs au mondial féminin : les Lionnes en quête d’un parcours exceptionnel

L'équipe nationale féminine se prépare assidument pour bien représenter le Maroc dans le mondial féminin. En pleine forme pour cette messe mondiale, les Lionnes de l'Atlas ont participé jeudi 15 juin à une nouvelle séance d'entraînement depuis le complexe Mohammed VI de football de Maâmora. C'est le début de la grande aventure pour l'équipe féminine. Dans moins de cinq semaines, ce sera le coup d'envoi de la Coupe du monde féminine prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.

Libération

Commerce : 70% des grossistes anticipent une stabilité du volume des ventes au 2ème trimestre 2023

Les anticipations de 70% des grossistes affichent une stabilité du volume global des ventes pour le 2ème trimestre 2023 et une hausse selon 20% d’entre eux, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à la hausse prévue des ventes dans le « Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac » et le « Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication », explique le HCP dans une note sur les enquêtes trimestrielles de conjoncture pour les secteurs des services marchands non financiers (SMNF) et du commerce de gros.

Al Bayane

L’huile de pépin de figue de barbarie, un produit qui a la cote

Les produits du terroir sont très prisés par les nationaux au même titre que les touristes. Friands d’articles certifiés BIO, la demande s’accroit. Avec une offre diverse et variée, les produits du terroir « Made in Morrocco » ont résolument la cote auprès du grand public. Qu’’ils s’agissent de produits alimentaires ou de beautés, ils connaissent un franc-succès, et cela, dans les quatre coins du globe. D’ailleurs, dans de nombreuses métropoles européennes, nos produits du terroir ont pignon sur rue. Huile d’argan, safran, miel, amlou, voilà ce qui fait désormais la renommée du Maroc. D’ailleurs de nombreux touristes optent désormais pour la destination Maroc, certes pour ses beaux paysages, pour ses spécialités culinaires, mais aussi et surtout pour nos produits du terroir.