Interview exclusive de Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas, emplois industriels: la guerre des chiffres, Infermières: partir… pour une vie meilleure…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 24 juin 2023:

Telquel

Interview exclusive de Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas : “Les relations entre nos deux pays sont plus fortes que jamais”

M ark Rutte est tout sourire au moment de prendre la pose devant notre photographe, au milieu du jardin de la Kasbah des Oudayas, ce 21 juin. Le Premier ministre néerlandais n’est pas venu visiter le tout proche Musée de la parure qui a récemment ouvert ses portes au cœur de la capitale. Il est juste venu apprécier le panorama qu’offre l’ancien camp militaire sur Salé où il a rencontré son homologue Aziz Akhannouch, quelques heures plus tôt dans un hôtel situé à quelques encablures de la Marina. Soutien sur la question du Sahara, développement de l’hydrogène vert, coopération renforcée… les confidences du Premier ministre néerlandais Mark Rutte…

Le Canard Libéré

Emplois industriels La guerre des chiffres

Les chiffres du Haut-commissariat au plan ne plaisent pas généralement au gouvernement qui s’empresse de le faire savoir sur un ton plus ou moins amène. La polémique porte essentiellement sur le nombre d’emplois créés dans le domaine de l’industrie, et la dernière en date a éclaté au Parlement grâce au ministre concerné, celui de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour. Ce dernier a contesté le 18 juin dernier devant les députés la démarche du HCP pour la détermination du nombre d’emplois créés qui ne fait que ressortir « l’absence de valeur ajoutée, de diversité et de la faiblesse des postes de travail créés ». Cela fait « dix ans » que le HCP martèle que « rien n’a été fait et que la politique industrielle déployée n’a pas eu d’impact, ni en termes de valeur ajoutée, ni en termes d’emploi ».

Maroc Hebdo

Partir… pour une vie meilleure

Malgré le nombre croissant de personnel de santé diplômé, le Maroc connaît un manque chronique d’infirmières et d’infirmiers. Séduits par des conditions de travail alléchantes, beaucoup choisissent d’émigrer vers d’autres cieux. Massivement francophone comme l’est également partiellement le Canada (qui reste toutefois majoritairement anglophone), le Maroc est naturellement un pays cible. Et pour être sûr d’attirer les infirmiers marocains, le moins que l’on puisse dire est que le Canada se donne les moyens qu’il faut…

La Vie Eco

Bientôt des «ministères» au niveau des régions

Déconcentration administrative. Derrière ce vocable se cache tout simplement la possibilité de prendre une décision administrative au niveau local. En d’autres termes, cela revient à rapprocher l’Administration du citoyen. On mesure déjà la portée de cette démarche, notamment, sur l’acte d’investir. C’est d’ailleurs ce que confirme la ministre chargée de la Transition numérique et de…

Finances News

Bank Al-Maghrib: une pause, mais encore ?

Emboîtant le pas à la FED qui a décidé d’un stop après 10 hausses successives, Bank Al-Maghrib a décidé de maintenir son taux directeur inchangé mardi. Mais à la différence de la Réserve Fédérale, qui a laissé la porte ouverte à deux nouvelles hausses d’ici la fin de l’année, ou à son homologue européenne, la BCE, qui, invoquant ses prévisions d’une inflation trop forte pendant une trop longue période, a augmenté ses trois taux directeurs de 25 points et a confirmé qu’elle mettra un terme aux réinvestissements dans le cadre du programme d’achats d’actifs, Bank Al-Maghrib n’a donné aucune indication sur la suite des événements…