Maroc–Israël : Shalom Sahara !, Trafic de déchets plastiques: le Maroc poubelle de l’Espagne ?, Et si la justice européenne prenait l’exemple sur celle du Royaume-Uni…, voici les principaux titres de la presse hebdomadaire parue ce samedi 17 juin 2023:

Telquel

Maroc–Israël : Shalom Sahara !

V u de Tel-Aviv, la petite phrase peut paraître anodine. Mais à Rabat, elle revêt une tonalité particulière au regard de l’envergure protocolaire et de la frénésie émotionnelle du personnage qui la formule lors d’une visite toute officielle. “Je l’ai dit avant et je le redis maintenant, en tant que président de la Knesset, très clairement : Israël devrait aller de l’avant vers cet objectif de reconnaissance de la marocanité du Sahara, tout comme notre allié le plus proche, les États-Unis d’Amérique”, a déclaré, le 8 juin, Amir Ohana, le président de la Knesset, lors de sa visite au Maroc, la première dans un pays arabe et musulman. Glissée en marge d’une entrevue avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, la proclamation d’Amir Ohana charrie une question qui s’est tout de suite posée dans la capitale marocaine. Cet avocat issu du Likoud, le parti conservateur au pouvoir,…

Le Canard Libéré

Trafic de déchets plastiques: le Maroc poubelle de l’Espagne ?

Le Maroc est-il devenu la poubelle de l’Espagne ? Une enquête menée par La Guardia Civil a débouché sur l’interpellation de 8 individus impliqués dans un supposé trafic de plus de 5.700 tonnes de déchets plastiques en direction d’un certain nombre de pays dont fait partie le Maroc. Cette affaire interpelle les responsables marocains notamment le ministère chargé du développement durable dirigé par Leila Benali. Cette dernière doit diligenter une enquête pour identifier les acteurs marocains de ce marché noir attentatoire à l’environnement et à la santé publique. Cette action d’envergure s’inscrit dans le cadre de l’opération menée par les Services de protection de la nature (Seprona) en collaboration avec Europol.

La Vie Eco

Et si la justice européenne prenait l’exemple sur celle du Royaume-Uni

Ayant pu arriver à lester l’accord d’association du Maroc avec l’UE, en faisant annuler par la justice les accords agricoles et de pêche, l’Algérie a voulu tenter le même scénario, mais cette fois au Royaume-Uni. La manœuvre a échoué et le lobby algérien, qui a introduit le recours devant la justice britannique, a été débouté…

Maroc Hebdo

Les ambitions nouvelles de l’industrie marocaine

Après les Plans “Emergence” et “Accélération”, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, révèle dans une interview qu’il nous a accordée, les contours de la nouvelle stratégie industrielle du Royaume devant renforcer la productivité et la compétitivité de notre économie.

Finances News

Bank al-Maghreb: Un prochain Conseil sous haute tension

Q ue peut faire Bank Al-Maghrib la semaine prochaine à l’oc casion de son Conseil de politique monétaire ? Si cer tains opérateurs espèrent une pause de la politique restrictive, l’écrasante majorité d’entre eux voit objectivement un début de stabilisa tion, avec une hausse de 25 points de base seulement en juin. Les son dages de fin de semaine, réalisés par les bureaux de recherche des banques d’affaires, notamment celui de Attijari Global Research, devraient confirmer ces anticipations. Si le marché anticipe une hausse limitée du taux directeur, c’est pour deux rai sons. La première est qu’elle serait suffi sante pour continuer à lutter contre une inflation qui commence à reculer. Les derniers chiffres relatifs à l’IPC montrent que l’inflation annuelle a augmenté de +7,8% au mois d’avril contre 8,2% en mars. Des chiffres bien en deçà du pic à plus de 10% en février.