Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, continue de faire des pieds et des mains pour que Casablanca abrite la finale du Mondial 2030.

En déplacement à Bangkok en Thaïlande pour participer au 74e congrès de la Fifa, le patron du football marocain a une nouvelle fois laissé entendre que le futur grand stade de Casablanca abritera la finale du Mondial 2030, co-organisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, même si Madrid en a exprimé le souhait.

À moins de trois mois de la présentation des dossiers avec les stades et les villes candidates pour accueillir les matchs de la Coupe du monde 2030, les responsables sportifs espagnols et marocains n’ont pas encore trouvé de compromis concernant le stade qui accueillera la finale. Pendant ce temps, Fouzi Lekjaa ne ménage pas les efforts pour que la métropole accueille cet événement.

Lire aussi: Mondial 2030: le Maroc grand favori pour abriter la finale

En marge des travaux d’une séance du Conseil de la FIFA tenue mercredi 15 mai, en amont du 74e Congrès de la FIFA à Bangkok (Thaïlande), le patron du football marocain a indiqué que cette rencontre est une « opportunité exceptionnelle pour présenter, avec nos partenaires portugais et espagnols, la vision et les piliers de notre candidature à la Coupe du Monde de la FIFA 2030, que nous voulons durable, inclusive, innovante et prospère ».

Dans une déclaration relayée sur la page Facebook dédiée à la candidature commune Maroc-Espagne-Portugal, il a rappelé que « cette candidature concerne l’Afrique et le monde arabe tout entier, ainsi que l’Europe », avant de déclarer que « nous sommes honorés de pouvoir accueillir tout le monde, célébrer notre unité et la richesse de notre diversité, notamment dans le nouveau stade de Casablanca ».

Bien que le stade de la finale du Mondial 2030 ne soit pas encore connu, les principaux candidats restent le Grand stade de Casablanca (Benslimane) et Santiago Bernabéu de Madrid. Pour ce qui est des autres stades, l’Espagne cherche à se tailler la part du lion avec 11 stades, et en laisser 3 au Portugal et 6 au Maroc.