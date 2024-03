Le cabinet d’architecture Populous a dévoilé de nouveaux détails concernant le Grand Stade de Casablanca, prévu à Benslimane et qui sera en lice pour accueillir la finale du Mondial 2030.

C’est l’un des plus grands chantiers du Royaume. La région du grand Casablanca se dotera d’un méga-stade de football, le plus grand au monde, si l’on se fie aux propos avancés par le cabinet d’architecture américain Populous qui a d’ailleurs remporté le concours international aux côtés du groupement dirigé par les architectes Tarik Oualalou + Choi.

Toujours selon le consortium, le Grand Stade de Casablanca sera doté d’une capacité de 115.000 places. Il devrait donc être le plus grand stade de football au monde. Conforme aux exigences de la FIFA, la FRMF met les petits plats dans les grands afin que ce stade puisse accueillir la finale du Mondial 2030 ainsi que la cérémonie d’ouverture dudit tournoi. Sur sa pelouse se disputeront également les rencontres des clubs historiques de la capitale économique, le Wydad et le Raja.

D’autres grands noms du sélect monde de l’architecture étaient aussi de la partie à l’image de Herzog & De Meuron, Zaha Hadid Architects, Foster + Partners, Cruz y Ortiz, GMP Architects and HPP Architects. Mais le choix de l’Agence Nationale des Equipements publics (ANEP) s’est finalement porté sur le consortium dirigé par le marocain Tarik Oualalou.

A consortium led by architects Populous and Oualalou + Choi has been awarded the contract to design the planned 115,000-capacity Grand Stade de Casablanca stadium in Morocco, projected to be the largest football stadium in the world.https://t.co/CxlifwGcDt

