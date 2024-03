Les déboires de la Fédération royale espagnole de football depuis le scandale du baiser forcé de son président Luis Rubiales et sa suspension, ont plongé l’instance espagnole en plein trouble. Une situation qui profite pleinement au Maroc, affirme Marca.

Le Maroc, l’Espagne et le Portugal co-organiseront la Coupe du monde 2030. Pour la FIFA, il s’agissait de la candidature la plus crédible pour cette 24e édition de la grand-messe du football. Et depuis cette annonce, le Maroc et l’Espagne sont entrés dans une course effrénée, et à peine masquée, pour faire valoir leurs atouts et rafler la part du lion de ce juteux business qu’est l’organisation de la grand-messe du football.

Toutefois, il semblerait que la machine ibérique connaît quelques couacs. C’est ce qui ressort d’un article publié par le média espagnol, Marca. Selon cette source, la mauvaise passe que traverse la fédé espagnole est loin d’être de l’histoire ancienne et la démission du controversé Luis Rubiales a plongé l’instance sportive du voisin du nord dans le chaos.

Mais à quelques chose malheur est bon, en tout cas pour le Maroc! Car selon le très suivi journal sportif espagnol, la situation peu enviable que traverse l’instance sportive ibérique profite pleinement au royaume.

Cette « movida » espagnole a permis donc au royaume de se positionner stratégiquement, reconnait-on. Ainsi, Fouzi Lekjaa semble prendre les devants dans la préparation de cet événement mondial au détriment de l’Espagne qui peine à trouver un successeur à son président déchu.

التوقيع على اتفاقية إطار بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و مؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة The FRMF and the Mohammed VI Foundation for Science and Health have signed a framework agreement for the development of sports medicine services by 2030 pic.twitter.com/0XThznbCfI — FRMF (@FRMFOFFICIEL) November 8, 2023

“Aussi inquiétantes que soient ces manœuvres obscures, le pire est que cette paralysie dans laquelle la Fédération espagnole s’est enlisée depuis quelque temps compromet notre rôle d’hôte de la Coupe du monde 2030 aux côtés du Maroc et du Portugal”, admet, amèrement, Marca.

Et de poursuivre que la position avancée du Maroc est renforcée davantage grâce à la proximité de Fouzi Lekjaa avec Gianni Infantino, président de la FIFA. Cette dynamique place le Maroc en position de force, notamment dans les discussions cruciales concernant la répartition des 104 matchs et l’organisation des phases finales du Mondial 2030, souligne le média à ce qui ressemble à une mise en garde adressée aux dirigeants sportifs espagnols.

His Majesty King Mohammed VI, may God assist Him, has the great pleasure of announcing to the people of Morocco that the FIFA executive council has just unanimously selected Morocco-Spain-Portugal as the sole bidder to host the 2030 FIFA World Cup. pic.twitter.com/3xoXMRKuy6 — FRMF (@FRMFOFFICIEL) October 4, 2023

“Le problème est que le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, proche collaborateur d’Infantino, devance Pedro Rocha alors que la répartition des sites et des 104 matches, ainsi que l’organisation de la finale et des demi-finales, restent à définir”, étaye le média.

Parallèlement, le dernier sommet qui réunissait pas moins de 35 représentants des associations membres candidates à l’organisation des futures Coupes du Monde, a mis en lumière le retard enregistré par la délégation espagnole. “La FIFA y a constaté que la délégation espagnole était « clairement » en retard par rapport à ses partenaires marocains et portugais”.

Au grand bonheur du Maroc et des Marocains qui nourrissent le doux rêve d’une finale disputée sous nos latitudes.