Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et président du comité marocain d’organisation du Mondial 2030, Fouzi Lekjaâ, aura un argument solide. Le Grand stade de Casablanca dont l’achèvement sera en 2028, deviendra le plus grand en Afrique, avec une capacité d’accueil de plus de 116.000 spectateurs.

Le projet du nouveau stade de Casablanca va en effet voir le jour deux ans avant le coup d’envoi du Mondial 2030. Au vu de ses caractéristiques annoncées, ce stade défiera toute concurrence des coorganisateurs. Suite à son approbation officielle par le gouvernement marocain, les travaux devraient débuter immédiatement après la réunion du Comité tripartite (Maroc, Portugal, Espagne) prévue au Maroc le 28 octobre.

Bien que les habitants de Casablanca accueillent cette nouvelle avec enthousiasme, de nombreuses voix se sont élevées pour exprimer leur mécontentement concernant l’emplacement choisi à Benslimane, situé à plus de 30 km de la métropole.

Mondial 2030: l’Etat débloque 9,5 milliards DH pour la mise à niveau des stades

Un accord a été signé entre le gouvernement et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) pour la construction d’un nouveau stade à Benslimane, dans la région de Casablanca-Settat, pour un budget d’investissement d’environ 5 milliards de dirhams sur la période 2025-2028.

Cette convention, signée d’un côté par Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, et de l’autre par Khalid Safir, directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, vise à financer le programme de rénovation de six stades de football, conformément aux Hautes Directives Royales, dans les villes de Tanger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech et Fès, ainsi que la construction d’un nouveau stade à Benslimane en prévision de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030.

Ce futur bijou de l’infrastructure sportive au Maroc, d’une capacité de plus de 116 000 sièges, entièrement couvert, devrait être achevé en 2028, devenant ainsi le plus grand stade de l’histoire du Maroc et de l’Afrique.

Il est proposé pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 par le Comité de l’organisation du Mondial, présidé par Fouzi Lekjaâ, argumentant que les stades en Espagne et au Portugal n’offrent pas une telle capacité.

Tout le Maroc, en particulier les habitants de Casablanca, attend avec impatience la concrétisation de cette belle réalisation architecturale qui n’a rien à envier à l’Allianz Arena de Munich ou au Santiago Bernabeu de Madrid. Cependant, l’emplacement du Grand Stade de Casablanca suscite la controverse.

De nombreux observateurs ont critiqué la décision jugée « hâtive » de construire ce stade si loin. Après la Coupe du Monde, se posera notamment la question des coûts de déplacement, qui pèseront sur les supporters des clubs phares de la capitale économique et des équipes nationales. Les responsables justifient cette décision par la disponibilité de terrains convenables, notamment en termes de surface requise pour la construction d’un grand stade avec toutes les installations nécessaires.