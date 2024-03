Les ambassadeurs de la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 ont été présentés, mardi à Lisbonne, lors de la cérémonie d’annonce du slogan officiel « YallaVamos 2030 » et de l’identité visuelle de cette candidature.

Il s’agit notamment de Luis Figo, d’Andres Iniesta et de Noureddine Naybet, en plus des capitaines des équipes masculine et féminine, Cristiano Ronaldo, Dolores Silva, Alvaro Morata, Irene Paredes, Achraf Hakimi et Ghizlane Chebbak.

L’ancien capitaine de l’équipe nationale togolaise de football, Emmanuel Adebayor, a également été présenté comme l’ambassadeur de la compétition en Afrique.

A cette occasion, les ambassadeurs ont exprimé leur fierté de représenter la candidature tripartite, estimant que cette édition réunira les peuples des deux continents et sera la plus réussie de toutes.

A cet égard, l’ancien capitaine de l’équipe nationale marocaine, Noureddine Naybet, a indiqué que la Coupe du monde 2030 sera parmi les meilleures éditions, compte tenu des relations historiques et géographiques qui existent entre l’Afrique et l’Europe, et de la passion des peuples des trois pays, hommes et femmes, pour le ballon rond.

Au cours de cette cérémonie, à laquelle ont assisté le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération portugaise de football, Fernando Gomes, et Fernando Sanz, de la Fédération royale espagnole de football, Naybet a exprimé sa gratitude au Roi Mohammed VI qui entoure toujours de Sa Haute Sollicitude le sport et les sportifs, ce qui est traduit par la mise en place d’une feuille de route pour le développement du sport en général et du football en particulier.

Lire aussi. Découvrez l’identité visuelle de la Coupe du monde 2030

Pour sa part, la capitaine de l’équipe marocaine féminine de football, Ghizlane Chebbak, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour Son soutien continu au sport et le développement d’une stratégie visant à faire progresser le sport marocain en général et le sport féminin en particulier.

Elle a souligné que les résultats obtenus par l’équipe marocaine féminine lors de la Coupe d’Afrique et la Coupe du monde témoignent du développement qualitatif réalisé par le football féminin dans le Royaume.

Concernant sa désignation comme ambassadrice de la candidature, Chebbak s’est dite très heureuse, soulignant que l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2023 bénéficiera aux trois pays et renforcera le rapprochement entre leurs peuples.

🇲🇦🇵🇹🇪🇸 Les infos sur la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour la Coupe du Monde 2030: 👉Le slogan de la candidature est « YallaVamos ». 👉Les premiers ambassadeurs, incluant une légende de chaque pays sont: Luis Figo, Andrés Iniesta et Noureddine Naybet pic.twitter.com/5O72rXyOG6 — 100% Liga (@FoudeLiga) March 19, 2024

La Coupe du Monde 2030 sera une réussite à tous les niveaux et transmettra un message clair au monde sur les valeurs de cohabitation et de tolérance entre deux continents et trois pays, a-t-elle soutenu.

« J’ai vécu l’Euro-2004 et il y avait une interconnexion entre les joueurs, les supporters et le pays. J’espère que cela se répétera lors du Mondial 2030. J’espère que ce sera la meilleure Coupe du monde de tous les temps et, surtout, qu’elle laissera un héritage aux générations futures », a déclaré de son côté l’ancien capitaine de la sélection portugaise, Luis Figo.

Dans le même sillage, la capitaine de l’équipe portugaise féminine, Dolores Silva, a exprimé sa fierté « de soutenir une candidature qui a certainement tous les ingrédients du succès ». « Représenter les femmes est un privilège. Le football féminin est en pleine croissance », a-t-elle dit.

Emmanuel Adebayor a, quant à lui, exprimé son immense joie de représenter l’Afrique et les légendes du football africain lors de cet événement, estimant que cette édition de la Coupe du Monde sera certainement la meilleure de tous les temps.

Outre le slogan et l’identité visuelle, cette cérémonie a été marquée également par la présentation des piliers et du narratif, ainsi que du site web, de la vidéo officielle et des pages réseaux sociaux de cette candidature.

A rappeler que la déclaration d’intention, s’inscrivant dans le cadre de la candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 de football, a été signée, fin octobre dernier au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, entre la Fédération Royale Marocaine de Football et ses homologues portugaise et espagnole.

Le conseil de la FIFA avait décidé, le 4 octobre, de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football.