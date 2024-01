Bien que la répartition ne soit pas définitive, quelques bribes d’informations glanées par la presse espagnole rapportent que l’Espagne a raflé onze stades pour la Coupe du monde 2030 contre seulement six pour le Maroc et trois pour le Portugal.

Face à la poussée du Maroc, fait savoir MARCA, l’Espagne se bat pour avoir plus de stades en prévision du Mondial 2030.

« En dépit du fait qu’il reste encore beaucoup à discuter, notre pays, selon des sources de la FIFA, semble avoir décroché un site de plus et travaille actuellement sur un scénario de 11 sites espagnols, 6 pour le Maroc, ce qui est surprenant en raison de son volume, et trois portugais, qui ne veulent pas ou n’ont pas demandé plus que les sites traditionnels (les stades José Alvalade et Da Luz à Lisbonne, et Do Dragao, à Porto) », relève le même média.

Et de poursuivre que l’Espagne a augmenté le nombre de 10 à 11 stades dans sa demande adressée à la FIFA, dans laquelle 15 stades se sont portés candidats.

Il s’agit, apprend-on de même source, de « Balaídos (Vigo) ; El Molinón (Gijón) ; Riazor (La Coruña) ; San Mamés (Bilbao) ; Anoeta (San Sebastián) ; La Romareda (Zaragoza) ; Camp Nou et Cornellà-El Prat (Barcelona) ; Santiago Bernabéu et Metropolitano (Madrid) ; Nuevo Mestalla (Valencia) ; Nueva Condomina (Murcia) ; La Cartuja (Sevilla) ; La Rosaleda (Málaga) ; et Gran Canaria (Las Palmas) ».

Quant au Maroc, il s’agit des stades de Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir, Marrakech et Fès. Le débat, souligne MARCA, ne portera pas sur le nombre de stades attribués à chaque pays mais sur qui accueillera les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale.

Et de rappeler, dans le même sens, que la FIFA prévoit un minimum de 14 et un maximum de 20 stades pour la Coupe du monde 2030, soit 11 sites espagnols, 6 marocains et 3 portugais.