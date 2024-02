Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget a reçu, mardi 6 février 2024 au siège du ministère de l’Economie et des Finances, l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar.

Dans un communiqué, le ministère souligne que « lors de cette entrevue, les deux hauts responsables ont passé en revue l’état de la coopération actuelle, les développements économiques récents et les grands chantiers engagés par notre pays sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste ».

De son côté, l’ambassade des USA au Maroc détaille sur son compte X (anciennement Twitter) que l’ambassadeur Talwar a eu une « discussion productive avec le ministre délégué Faouzi Lekjaa sur les objectifs et les ambitions de développement du Maroc pour la Coupe du monde 2030, la reconstruction et la réhabilitation post-séisme et les stratégies financières du Maroc ».

Ambassador Talwar had a productive discussion with Minister Delegate Faouzi Lekjaa on Morocco’s 2030 World Cup goals and development ambitions, post-earthquake reconstruction and rehabilitation, and Morocco’s financial strategies. The U.S. stands ready to support Morocco on its… pic.twitter.com/wQIFQsOXxD

