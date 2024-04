La chambre du conseil près la Cour d’appel de Casablanca a décidé de poursuivre le président du Conseil préfectoral de Casablanca, Saïd Naciri, ainsi que le président de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, pour des délits liés à la réglementation des changes, notamment l’importation et le négoce de devises sans agrément.

Après un appel interjeté par le procureur général près la Cour d’appel de Casablanca à la suite de l’instruction dans le lourd dossier connu médiatiquement sous le nom d’«affaire Escobar du Sahara», concernant le non-lieu prononcé par le juge d’instruction pour le délit de trafic de devises, la chambre du conseil a adhéré à cette requête, statuant pour le maintien de la poursuite, apprend-on d’une source proche du dossier.

Ainsi, la juridiction d’instruction a décidé de maintenir la poursuite de Said Naciri pour le délit d’achat et de vente de devises et monnaies étrangères sans agrément conformément à l’article 2 du dahir du 25 rejeb 1358 (10 septembre 1939) et des articles 1 et 2 du dahir du 10 rabii II 1359 (18 mai 1940), de l’article 1 de la circulaire n° 1150 du 19 mai 1966 et des articles 15 et 17 du Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatifs à la répression des infractions à la réglementation des changes.

Le juge d’instruction a inculpé Saïd Naciri du délit de participation à l’importation de devises sans agrément pour des sommes dépassant l’équivalent de 100.000 dirhams (conformément au Dahir de 10 septembre 1939 et des articles 10 et 12 de la décision du Résident général (du protectorat français, NDLR) du 18/05/1940, et article 1, 5 et 17 de l’arrêté royal du 30/08/1949. La juridiction a décidé également la poursuite d’Abdenbi Bioui pour participation à ces délits conformément aux articles de loi précités et à l’Instruction générale des opérations de change de 2013.

Cette décision de la chambre du conseil ainsi qu’une autre décision pareille prise le 4 avril, selon notre confrère AlYaoum24, concernant le délit d' »exportation des stupéfiants et des substances psychotropes sans autorisation ni déclaration », devrait permettre la clôture de la phase d’instruction et l’ouverture du procès dans les semaines à venir.

Le parquet de Casablanca avait révélé, fin décembre dernier, les détails de l’enquête et énuméré les plus importants délits et crimes pour lesquels les 25 personnes inculpées dans cette affaire sont poursuivis –dont 20 en état de détention, un sous contrôle judiciaire et quatre en état de liberté– comme suit:

– Participation à un accord en vue de la détention, du trafic, du transport et de l’exportation de drogues et la tentative de les exporter

– Corruption et falsification de documents officiels

– Accomplissement d’un acte arbitraire ou attentatoire à la liberté personnelle et individuelle dans un intérêt privé ou pour la satisfaction de passions personnelles

– Obtention de documents prouvant un comportement et une libération sous la contrainte,

– Facilitation de l’entrée et la sortie régulièrement du territoire national dans le cadre d’une bande criminelle

– Entente et dissimulation d’objets obtenus à la suite d’un crime

Rappelons que le juge d’instruction avait ordonné, le 22 décembre 2023, le placement sous écrou de Saïd Naciri, qui est aussi ex-président du Wydad de Casablanca et parlementaire sous les couleurs du Parti authenticité et modernité (PAM), ainsi qu’Abdennabi Bioui, président du Conseil de la région de l’Oriental, et son frère Abderrahim Bioui, président de la commune Aïn Safa à Oujda, en plus d’autres personnes à la prison locale d’Aïn Sebaa, et leur poursuite en état d’arrestation dans le cadre de l’affaire qui a éclaté avec les révélations du trafiquant de drogue Haj Ahmed Ben Brahim, alias « le Malien », également connu sous le nom d’«Escobar du désert».