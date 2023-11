Diffusée sur H24info.ma, l’émission “Club Entreprises” a pour vocation de mettre en lumière les entrepreneurs et chefs d’entreprises marocaines qui souhaitent partager avec leur audience l’actualité de leur société, leurs projets, leurs ambitions, ou encore leurs nouveaux produits. Ce format innovant et dynamique a déjà séduit de nombreux décideurs.

Dans un paysage audiovisuel encombré, il devient de plus en plus difficile pour les entreprises de se faire entendre et de se mettre en valeur. C’est encore plus vrai pour les TPE, PME et les startups marocaines qui ont besoin de se faire connaître pour grandir. Pour cela, il faut des moyens et du temps, ou comme le dirait n’importe quel média-planner, “Le temps, c’est de l’argent.”

Un concept innovant et adapté

Conversium a parfaitement compris cette équation et a décidé de créer un format adapté, sur mesure pour les entrepreneurs et les TPE/PME : une émission diffusée sur le web, 100% business, qui leur donne du temps pour se présenter, faire connaître leurs activités, leur actualité, leurs projets et plus encore.

Club Entreprises est diffusée chaque semaine sur H24info.ma (site d’information parmi les leaders du secteur) et relayée sur YouTube, Instagram, Facebook, Tik-Tok. L’émission bénéficie aussi d’espaces de promotion publicitaires et éditoriaux de H24: promotion des émissions via nos newsletters en format Article, bannières publicitaires sur les newsletters et le site H24Info, envoi exclusif d’un emailing à une base de données qualifiée pour chaque émission.…

Une interview sur mesure

D’une durée de 8 minutes, et plus si besoin, chaque numéro de “Club Entreprises” se présente comme une interview qui permet à l’invité(e) de diffuser de manière claire et complète toutes les informations qu’il ou elle souhaite adresser à son cœur de cible et à une audience plus large. Quel que soit son domaine d’activité ou le secteur (commerce, services, industrie, finances, high-tech, etc.), chaque invité ou équipe invitée de Club Entreprises bénéficie d’un support personnalisé et professionnel (journalistes expérimentés, équipe audiovisuelle, rédacteur, marketing manager, etc.) pour optimiser sa prise de parole et sa présentation détaillée.

Tous les atouts d’une plateforme leader

“Club Entreprises”, c’est aussi une opportunité unique de profiter des atouts de la plateforme H24info.ma : une puissance de diffusion sur une cible composée de cadres moyens, supérieurs et de dirigeants (population mixte, CSP AB), une audience qualifiée et captive, plus de 120 000 abonnés à sa newsletter quotidienne et à ses articles, et plus d’un demi-million de fans rien que sur la plateforme Facebook, une couverture nationale et internationale qui permet notamment de toucher les cibles MRE ou investisseurs, une amplification de votre passage dans l’émission par des contenus personnalisés…

Aujourd’hui, “Club Entreprises” a atteint sa vitesse de croisière avec un carnet de rendez-vous étoffé qui traduit le succès de l’émission auprès des décideurs. Un succès qui se mesure également à la croissance d’un public de plus en plus large souhaitant découvrir la diversité du tissu économique national à travers des témoignages vivants et passionnés.

Rendez-vous donc mardi à 20h00 pour le prochain numéro de “Club Entreprises” et, en attendant, retrouvez les précédentes éditions sur https://www.h24info.ma/club-entreprises/.

Rejoignez le Club !

