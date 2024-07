Code de déontologie parlementaire: une solution de compromis trouvée ; Terres collectives: nouvelle opération de melkisation dans le Gharb ; Tanger: démantèlement d’un réseau de trafic de drogues dures ; Harhoura impose des tarifs de stationnement «imaginaires»… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

Le Matin

Code de déontologie parlementaire: comment une solution de compromis a pu enfin être trouvée

La Chambre des représentants s’apprête à franchir une étape décisive dans l’adoption de son nouveau code de déontologie. Après des mois de débats et d’âpres tractations, une solution de compromis a pu être trouvée: intégrer ce code directement dans le règlement intérieur. Exit donc la commission d’éthique dédiée. Cette approche, fruit d’un consensus entre majorité et opposition, et qui sera soumise au vote en séance plénière le mardi 16 juillet 2024, a été dictée par la volonté d’éviter tout véto de la Cour constitutionnelle. Il fallait trouver un équilibre entre la nécessité de moraliser la vie parlementaire et le respect des prérogatives constitutionnelles des élus. Dans les couloirs de la Chambre des représentants, l’effervescence était très perceptible ce jeudi 11 juillet 2024. L’annonce tant attendue est tombée: le mardi 16 juillet 2024, à 10 h, les députés se réuniront en séance plénière pour examiner et voter le nouveau règlement intérieur de la Chambre, incluant le code de déontologie qui fait l’objet depuis des mois d’âpres tractations et d’intenses conciliabules. Cette annonce, faite par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, marque l’aboutissement d’un processus laborieux ayant duré des mois. Elle intervient dans un contexte où les parlementaires ont dû repenser leur approche s’agissant de la promotion de l’éthique parlementaire, abandonnant l’idée initiale d’une commission d’éthique au profit d’un système plus souple et intégré.

Valorisation de terres collectives: une nouvelle opération de Melkisation de plus de 2.000 ha dans le Gharb

La Melkisation des terres collectives se poursuit. Le département de l’Agriculture planche ainsi sur les études techniques devant permettre la mobilisation et la valorisation de plus de 2.000 hectares de terres collectives dans le périmètre du Loukkos. Une enquête d’exploitation avec l’établissement des états et plans parcellaires en plus du lotissement des terres et la constitution des dossiers techniques individuels seront menés. L’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green qui prévoit la mobilisation et la valorisation d’un million de terres collectives. L’État poursuit le processus de Melkisation des terres collectives dans le cadre de la stratégie Génération Green (2020- 2030). Le département de l’Agriculture planche, en effet, sur les études techniques pour la Melkisation de 2.018 hectares situés totalement ou partiellement dans les périmètres du Loukkos. L’opération de Melkisation se déroulera en deux lots. Le premier porte sur 946 ha situés dans la zone dite Blad Oualad Jaïdi et Bled Roualma, tandis que le second concerne 1.072 ha au niveau de Bled Guenafda.

L’Economiste

Opération Marhaba: un dispositif bien rodé

Le retour des Marocains résidant à l’étranger pour la saison estivale a été lancé il y a plus d’un mois. L’opération Marhaba a officiellement démarré le 5 juin dernier. Elle devra se poursuivre jusqu’au 15 septembre prochain. La Fondation Mohammed V pour la solidarité a mis en place un dispositif d’accueil au Maroc, mais aussi au niveau des pays de résidence, notamment la France, l’Espagne et l’Italie. Objectif: fournir des services d’accompagnement et d’assistance aux MRE durant leur voyage vers leur pays d’origine. Le dispositif concerne 6 sites à l’étranger et 18 sites nationaux, notamment au niveau des ports de Tanger Med, Tanger Ville, des postes frontaliers Bab Sebta et Bab Melilla, dans 8 aéroports et au niveau des aires de repos. Cette opération, déployée annuellement, est aujourd’hui bien rodée.

L’Opinion

Projet de loi n°95.21: nouveau bouclier gouvernemental contre la pêche illicite

En dépit de ses deux façades maritimes, le Maroc subit depuis plusieurs décennies une dégradation de ses ressources halieutiques. Partiellement expliquée par les impacts des changements climatiques sur les milieux marins, mais également par la surexploitation des ressources halieutiques, cette tendance inquiétante est observée dans plusieurs régions du monde, justifiant ainsi des efforts internationaux pour adopter des politiques axées sur la durabilité. C’est dans cette perspective que les députés ont voté, lundi, le projet de loi qui s’inscrit dans le cadre de la réforme progressive du cadre juridique régissant le secteur de la pêche maritime afin d’accompagner son évolution et son développement durable. A cette occasion, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué que ce texte vise à préserver les ressources maritimes, renforcer la recherche scientifique, améliorer le contrôle des activités de pêche maritime, et à prévenir et lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Al Bayane

Décarbonation: mobilisation de la Confédération marocaine des exportateurs

Le Parlement européen a voté une résolution sur le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Cet instrument permet à l’Union européenne d’imposer ses normes environnementales aux entreprises étrangères, exportant sur son territoire. Pays exportateur, le Maroc est directement impliqué par ce nouveau mécanisme. D’autant plus que l’UE constitue un grand marché stratégique pour les produits marocains. En effet, ce marché représente plus de 66% des échanges commerciaux. La décarbonation devient donc une condition essentielle pour l’exportation, surtout dans le contexte actuel de prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, à l’échelle mondiale. Pour le Maroc, cela peut non seulement ouvrir de nouveaux marchés, mais aussi renforcer sa compétitivité et son image sur la scène internationale.

Al Akhbar

La commune de Harhoura impose des tarifs de stationnement « imaginaires »

Les tarifs de stationnement sur la voie publique, imposés par les responsables de la commune de Harhoura et qui ont été qualifiés d' »imaginaires » par des citoyens, ont suscité une grande indignation des acteurs concernés par la chose locale. Ainsi, la commune a fixé le tarif du stationnement entre 5 dirhams pour moins d’une heure, et 23 Dhs/24 heures, avec un dirham supplémentaire pour le tarif final pour chaque heure supplémentaire, ce qui a déclenché le mécontentement des citoyens de la commune. Les habitants de la commune ont appelé les membres du conseil communal de Harhoura à tenir une session extraordinaire, pour voter le stationnement gratuit des voitures et des motos dans toutes les rues et espaces publics de cette ville côtière. Dans ce contexte, Abderrahim Beladoul, élu de l’opposition, a fait savoir que la gestion des parkings de voiture n’a jamais fait l’objet d’une décision communale, notant que les tarifs, récemment dévoilés, sont « excessifs et inacceptables ».

Al Massae

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues dures

Les services de la Sûreté nationale au Port Tanger Med, en coordination avec les services de la Direction Générale de Surveillance du Territoire (DGST), ont saisi 22,971 kilogrammes de cocaïne, et arrêté deux personnes soupçonnées d’être liées à un réseau criminel actif dans le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes. Le premier suspect (30 ans) a été interpellé alors qu’il tentait de quitter le port de Tanger Med à bord d’une voiture appartenant à une entreprise de sous-traitance au même port, dans laquelle il travaille comme employé. La perquisition effectuée a permis de trouver en sa possession 22,971 kilogrammes de cocaïne. Les recherches et les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’identifier le complice du suspect dans cette activité criminelle, et qui a été arrêté au centre-ville de Tanger.