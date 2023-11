Créée par Maha et Malak Bennani, LNKO s’est imposée en seulement trois ans dans le paysage de la lunetterie marocaine en combinant style tendance et prix abordables. “Club Entreprises” décrypte avec ses fondatrices, la stratégie qui fait briller la marque sur la scène nationale et sa vision pour conquérir le marché international.

Contenu conçu et proposé par

LNKO s’est distinguée par son approche nouvelle dans l’industrie de la lunetterie au Maroc, marquée par une croissance rapide et une vision claire. En lançant LNKO, les sœurs Bennani ont cherché à rendre les lunettes « tendance » et de qualité accessibles à tous, adoptant le modèle du « fast-fashion » pour les accessoires de vue.

Profitant de l’essor du commerce en ligne durant la pandémie de Covid, LNKO a su évoluer vers un modèle multicanal, répondant aux besoins des clients de tester les produits en magasin. La marque a alors développé une stratégie marketing omnicanale, établissant une présence forte sur les réseaux sociaux tout en assurant une expérience client cohérente en ligne et en magasin.

Pour cela, LNKO a intégré la technologie à sa chaîne opérationnelle, en se servant de l’analyse de données pour anticiper les tendances et optimiser la gestion de la clientèle et des commandes.

Avec un ancrage solide au Maroc, LNKO vise maintenant à s’étendre à l’international, en ciblant l’Afrique de l’Ouest (la marque est déjà présente dans sept pays, dont le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Congo, la RDC et la Mauritanie) et le Moyen-Orient pour répondre à la demande croissante de lunettes abordables et de qualité.

La marque se positionne ainsi comme un acteur innovant et ambitieux, illustrant parfaitement l’esprit d’initiative et le potentiel du Maroc sur la scène mondiale de la mode.

Contenu conçu et proposé par CONVERSIUM en partenariat avec H24Info.

La rédaction de H24Info n’a pas participé à la réalisation de cet article.