Une nouvelle tendance dans le monde de l’entreprise? J’ai nommé le « voice business », soit toute activité autour de la communication orale en interne. Radio Factory est pionnière au Maroc en la matière comme nous l’explique Salwa Fikri, invitée de Amina Benkhalek sur le plateau de Club Entreprises.

Contenu conçu et proposé par CONVERSIUM

en partenariat avec H24Info

La cohésion dans votre entreprise bat de l’aile? Pourquoi ne pas lancer une radio d’entreprise? Cette nouvelle tendance consiste à développer sa propre radio en interne et le concept connaît un succès fou au Maroc. Radio Factory a su surfer sur la tendance et propose aujourd’hui des services à la carte aux entreprises quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité.

Cette entreprise en mode startup fait partie de celles dont l’essor a été permis par la crise sanitaire du covid-19. « C’est une enfant de la Covid », explique Salwa Fikri, invitée sur le plateau de Club Entreprises et managing partner de Radio Factory société créée par Faïçal Tadlaoui. « Avant la crise sanitaire, c’était difficile. Nous avons reçu l’appel de notre premier client, une semaine après le début du confinement, en 2020 ».

A ce moment-là, l’initiative visait principalement à « maintenir les liens entre tous les collaborateurs et leur fournir des informations », mais très vite, les entrepreneurs se sont rendus compte que cela « répondait à un besoin plus fondamental: l’adhésion à la culture d’entreprise », poursuit Salwa Fikri.

De quoi s’agit-il exactement? Radio Factory est la première société marocaine de production de podcasts et radios d’entreprise. Création de contenus (podcasts, émissions, etc.), design sonore, production et diffusion… Un produit clé en main est livré au client. Pour la radio d’entreprise, deux formats possibles: une radio de flux H24 ou une radio de podcasts.

Autre atout: la radio d’entreprise est facile et rapide à mettre en place, et pour l’auditeur, c’est une plateforme qu’on peut écouter partout et à tout moment.

Mettre en lumière les collaborateurs

Dans l’entreprise, cet outil s’avère représenter un puissant partenaire pour la communication interne mais aussi externe, et particulièrement pour les ressources humaines. Il permet notamment de mettre en lumière les collaborateurs sous un autre jour, de les impliquer d’une autre manière et de les valoriser dans leur activité professionnelle, créant un cercle vertueux au sein de la structure. Avec ces podcasts et les émissions ludiques, la culture d’entreprise est ravivée, solidifiée.

L’engouement autour du podcast et du format audio prend de l’ampleur au Maroc, et Radio Factory apporte son expertise à un marché en plein développement. A son actif, on compte déjà 3.000 podcasts, 11 références et 70.000 heures d’écoute. Leur service s’adapte à tout profil et tout secteur: banques, distribution, microfinance, conseil…

Enfin, Radio Factory tient à travailler en accord avec plusieurs principes éthiques. Par souci de respecter les droits d’auteur, l’entreprise a établi un partenariat avec le Bureau marocain des droits d’auteur (BMDA) afin de reverser ce qui est dû aux auteurs des musiques diffusées sur ces plateformes en interne.