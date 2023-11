Club Entreprises reçoit aujourd’hui la société Cinalia, division spécialisée en Cybersécurité et Intelligence Applicative au sein du groupe français Synelience. Oumaima Mounsif, directrice de Cinalia, et Omar Chihaib, directeur commercial, ont partagé leur vision et leurs solutions face aux enjeux stratégiques de la cybersécurité.

Cinalia se présente comme un cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement des entreprises sur les thématiques de la cybersécurité, couvrant l’opérationnel, la gestion des risques et la compliance. Oumaima Mounsif a souligné l’importance de l’humain dans le triptyque de la cybersécurité, qui inclut également le matériel et les logiciels. Elle a également rappelé que le développement d’une culture cyber au sein des entreprises est devenu primordial, voire vital.

De son côté, Omar Chihaib a mis en exergue la capacité de Cinalia à s’adapter à tous les clients, quelle que soit leur taille, en proposant des solutions sur mesure à travers une expertise qui s’étend de la mise en place de centres opérationnels de sécurité à l’audit de sécurité, en passant par la gouvernance, le risque, etc.

La discussion a également abordé la position de Cinalia en tant qu’acteur proactif dans la prévention et la sensibilisation à la cybersécurité, une démarche qui commence par une compréhension approfondie des métiers de leurs clients.

Soutenir les entreprises africaines

Sur le plan continental, Chihaib souligne que le Maroc joue un rôle de précurseur en matière de cybersécurité en Afrique, grâce notamment à l’action de régulateurs comme la CNDP et la DGSSI. C’est dans ce contexte que Cinalia s’engage à soutenir les entreprises africaines dans la mise en conformité avec les réglementations locales et la sécurisation de leurs systèmes d’information.

Oumaima Mounsif a ajouté que l’impulsion donnée par les institutions a créé un environnement favorable pour les activités de Cinalia en Afrique et au Maroc, en particulier dans la sensibilisation et la protection des infrastructures vitales.

Les invités également ont mis en avant le programme de reconversion professionnelle de Cinalia pour attirer et retenir les talents dans le domaine de la cybersécurité, en réponse à la pénurie de compétences spécialisées. Ce programme vise à former des experts capables de répondre aux menaces cybernétiques actuelles et futures.

Enfin, la question de la diversité et de l’inclusion a été abordée les dirigeants avec un accent particulier des dirigeants de Cinalia sur l’encouragement des talents féminins dans le secteur de la cybersécurité.

