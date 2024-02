Hellowatt, une start-up fondée en 2021 par Younes Medkouri Zidi, s’est donné pour objectif de rendre plus accessible l’énergie solaire à travers des solutions photovoltaïques adaptées. Cette approche innovante permet aux particuliers et aux entreprises de générer leur propre électricité et favorise l’autosuffisance énergétique.

Longtemps salarié dans l’industrie, Younes Medkouri Zidi décide de se reconvertir dans le secteur du bâtiment, sa formation initiale. Conscient des enjeux environnementaux, il choisit de combiner sa passion pour la construction à son engagement écologique en se lançant dans les énergies renouvelables, et plus particulièrement le solaire photovoltaïque.

« J’ai choisi le photovoltaïque parce que ça liait en même temps la passion que j’ai du bâtiment et une chose qui m’est chère : apporter ma pierre à l’édifice sur le sujet environnemental », explique-t-il. Hellowatt voit ainsi le jour en 2021, portée par l’expertise de son fondateur « éclairé » dans le domaine du bâtiment et sa volonté d’agir en faveur de l’environnement. La jeune start-up arrive ainsi sur le marché avec l’ambition de démocratiser l’usage des énergies renouvelables au Maroc, en permettant au plus grand nombre de produire sa propre électricité solaire.

Une solution clé en main

Hellowatt propose des installations photovoltaïques clés en main aux particuliers comme aux professionnels pour leur permettre de devenir autonomes en électricité. « C’est une offre qui se veut économique et en même temps écologique », résume Younes Medkouri Zidi.

Concrètement, Hellowatt installe sur les toits et terrasses des systèmes sur-mesure de panneaux solaires pour transformer le rayonnement du soleil en électricité. L’énergie produite est directement consommée dans le bâtiment. La start-up sélectionne uniquement des équipements de qualité pour garantir des installations durables et performantes au meilleur prix.

Elle prend également en charge l’ensemble du projet, de l’étude de faisabilité à la maintenance des systèmes. Une maintenance amplement facilitée par la fiabilité des composants sélectionnés par Hellowatt. A l’arrivée, les particuliers peuvent ainsi réaliser des économies substantielles sur leurs factures d’électricité tout en réduisant leur empreinte carbone. Les entreprises contribuent quant à elles à leurs objectifs RSE visant à accroître la part d’énergies renouvelables dans leur consommation.

Une initiative citoyenne mais des obstacles réglementaires

Malgré un ensoleillement exceptionnel (au moins 300 jours par an) et un fort potentiel pour le développement du solaire photovoltaïque au Maroc, notamment résidentiel, le cadre réglementaire actuel constitue un frein pour les acteurs du secteur comme Hellowatt. « Aujourd’hui, pour réellement boucler la boucle, il faudrait que les autorités puissent nous permettre de faire ce qu’on appelle une injection sur le réseau », estime Younes Medkouri Zidi. Les décrets d’application régissant l’injection et la rémunération de l’électricité produite se font encore attendre.

Anticiper la hausse du coût de l’énergie

Malgré ces freins, Hellowatt reste confiante sur l’avenir de ce secteur d’activité au Maroc. La start-up continue de sensibiliser les particuliers et les entreprises aux bénéfices de l’autoconsommation d’énergie solaire, en misant sur la prise de conscience écologique et l’explosion des coûts de l’électricité traditionnelle. Selon notre invité « Dans un horizon de 3-4 ans, l’électricité va coûter de 25 à 30 % plus cher ». Une raison suffisante pour anticiper et s’intéresser aux solutions proposées par Hellowatt, histoire de faire des économies tour en prenant soin de la planète.

