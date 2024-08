Une Marocaine parmi les lauréats du concours Jeunesse de l’OIF

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) vient de dévoiler les lauréats de son concours Jeunesse « Innovons aujourd’hui, créons l’avenir ! », dont une Marocaine primée dans la catégorie « Environnement et Climat ».

La jeune Hajar El Frougui a été récompensée pour son projet Filteco qui propose « un filtre innovant fabriqué à base d’argile et d’autres matières naturelles, offrant une solution durable et abordable pour l’accès à l’eau potable tout en soutenant l’artisanat local », précise un communiqué de l’OIF dont le siège se trouve à Paris.

Les autres lauréats du concours qui s’adresse à des jeunes porteurs de projets novateurs, âgés de 18 à 35 ans, issus des 88 États et gouvernements membres de l’OIF, sont Claudel Charles (Haïti) dans la catégorie « Emploi et Entrepreneuriat », Liliane Flore Djuikouo Nkamga (Cameroun) dans la catégorie « Éducation et Formation », Claire Seang (France) dans la catégorie « Sport » et Djibril Ndime Thiam (Sénégal) dans la catégorie « Culture et Numérique ».

Les lauréats qui recevront chacun un prix de 15.000 € ainsi qu’un accompagnement technique personnalisé pour concrétiser leur projet, ont été choisis parmi près de 2.000 candidatures venant de 57 pays à l’issue d’ »un processus rigoureux et objectif mis en place pour sélectionner les meilleurs projets », assure l’organisation francophone.

Ce processus, précise-t-on, comprenait plusieurs étapes, notamment l’analyse d’éligibilité suivie de l’évaluation des projets éligibles par un comité technique qui a présélectionné 25 projets sur la base de critères précis.

Lancé à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 2024, le concours jeunesse « Innovons aujourd’hui, créons l’avenir ! » de l’OIF avait pour objectif de sélectionner « des projets d’innovation en langue française, destinés à résoudre les défis sociaux, économiques, numériques et environnementaux dans l’espace francophone ».

Inspirée par les recommandations de la consultation jeunesse « La Francophonie de l’avenir » de 2020, cette initiative vise à encourager les jeunes à devenir « des agents de changement en soutenant leurs idées innovantes », souligne l’OIF.